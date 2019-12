Friedrichsfeld fehlt die letzte Konsequenz

Mannheim.Marco Dubois war nicht unzufrieden. Der Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld musste zwar auch bei der SG Heidelsheim/Helmsheim eine Niederlage quittieren und wartet nach dem 23:29 (10:15) beim Titelkandidaten weiter auf den ersten Auswärtspunkt der Saison, „aber unser Auftreten war absolut respektabel“, fand der Coach, der das Resultat am Ende als „um ein paar Tore zu hoch ausgefallen“ bewertete.

Tatsächlich präsentierten sich die Friedrichsfelder beim Spitzenreiter in der Sporthalle Bruchsal sehr ordentlich und standen vor allem in der Deckung wieder gut. „Heidelsheim war aber in einigen Situationen einfach einen Tick cleverer“, gestand TVF-Sprecher Florian Kuhn. „Da hat man einfach gesehen, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Wenn wir einen Fehler fabriziert oder eine Chance ausgelassen haben, wurde das eiskalt bestraft“, so Kuhn.

Der Favorit erwischte einen guten Start, führte 2:0 sowie 4:1 und erst nach dem 5:10 (18.) und einer Auszeit von Dubois lief es in der Folge etwas besser für die Mannheimer. Ein herber Rückschlag dann beim Stande von 8:12: Heidelheims Matej Popovic erwischte Friedrichsfelds Peter Embach bei einer Abwehraktion im Gesicht. Popovic bekam dafür eine Zeitstrafe und war damit sehr gut bedient, während Embach mit einem Cut im Gesicht nicht mehr weiterspielen konnte. „Damit hat uns im weiteren Verlauf natürlich eine sehr wichtige Alternative gefehlt“, so Florian Kuhn.

Im zweiten Spielabschnitt setzte sich Heidelsheim weiter ab und profitierte dabei von einigen Fehlwürfen der Gäste, die sich aber dennoch gut präsentierten. „Wir hatten durchaus unsere Chancen, haben aber nicht die nötige Konsequenz an den Tag gelegt“, bilanzierte der TVF-Sprecher. Die Gastgeber erhöhten von 22:18 (48.) binnen sieben Minuten auf 28:19 (55.) und profitierten dabei von zu vielen Schwächen im Abschluss der Friedrichsfelder.

SG Heddesheim – Birkenau 24:27

Es waren Nuancen, die im Spitzenspiel der beiden punktgleichen Tabellenzweiten in der proppenvollen Nordbadenhalle den Ausschlag gaben. So gewann Birkenau das Torhüterduell gegen die Heddesheimer, was in der engen Partie „der Schlüssel zum Sieg“ war, wie Birkenaus Co-Trainer Sascha Höhne meinte. Heddesheims Coach Martin Doll, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder das Trikot überstreifte und zu einem wichtigen Stabilisator seiner Mannschaft wurde, sprach im Anschluss von einem verdienten Erfolg der Odenwälder: „Die bessere Mannschaft hat gewonnen.“

Bis zum 19:19 (49.) war noch völlig unklar, in welche Richtung das Pendel ausschlagen würde. In der ausgeglichenen, durchaus hart geführten Partie konnte sich keine Seite Vorteile verschaffen. Dann wurde es zunehmend hektisch, zahlreiche Zeitstrafen ließen den Spielfluss stoppen, doch gerade in Unterzahl zeigte sich Birkenau kampfstark, verhinderte einen deutlichen Rückstand und als die Odenwälder wieder komplett waren, setzten sie sich entscheidend auf 25:22 (56.) ab.

Viernheim – Stut.-Weing. 29:25

Mit einer grundsoliden, mannschaftlich geschlossenen Leistung feierte Viernheim einen wichtigen Heimsieg. Nach dem 20:16 (45.) legten die Südhessen kontinuierlich vier bis fünf Tore vor und gewannen am Ende verdient gegen stark ersatzgeschwächte Gäste. me

