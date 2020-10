Friedrichsfeld fehlt Feuer

Mannheim.Die Bilanz von Marco Dubois klang bitter: „Wir haben verdient verloren, der Gegner wollte den Sieg mehr“, war der Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld nach der 24:26 (12:12)-Heimniederlage gegen den HSV Hockenheim maßlos enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft.

Aufsteiger Hockenheim kam mit fünf Niederlagen und ohne einen Pluspunkt in die Lilli-Gräber-Halle, zeigte aber bald, dass man sich nicht kampflos geschlagen geben möchte. „Der HSV war bissiger“, fand auch TVF-Sprecher Florian Kuhn. Gar nicht akzeptieren wollte er die Aussage einiger Spieler, dass die Partie ohne Zuschauer – Friedrichsfeld verzichtete freiwillig auf Fans, um die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen – Trainingsspielcharakter gehabt hätte und die Motivation schwer gefallen wäre. „Hockenheim hatte die gleiche Voraussetzung“, betonte Kuhn.

Über weite Strecken sah es so aus, als könnten die Gastgeber die Partie irgendwie nach Hause schaukeln und die Punkte behalten. Aus einem in der ersten Viertelstunde meist knappen Rückstand machte die Dubois-Sieben zwischen dem 7:8 (17.) und 12:9 (27.) mit ein paar guten Szenen eine Drei-Tore-Führung – gab diese aber bis zur Pause wieder aus der Hand. Friedrichsfeld fabrizierte unnötige Fehler, agierte im Angriff nicht konsequent genug.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Der TVF verpasste es, sich abzusetzen, geriet beim 20:21 (50.) sogar wieder in Rückstand. „Danach sah es so aus, als könnten wir noch rechtzeitig den Hebel umlegen“, so Kuhn mit Blick auf die 24:22-Führung fünf Minuten vor dem Ende. „Eigentlich hätten wir das zu diesem Zeitpunkt runterspielen müssen“, musste er dann aber mit ansehen, wie sich die Hockenheimer noch einmal zurückkämpften, zum 24:24 egalisierten und in den letzten 90 Sekunden noch die beiden Treffer zum überraschenden 26:24-Auswärtssieg draufpackten.

Friedrichsfeld blieb die letzten fünf Minuten ohne Torerfolg – zu wenig, um die Zähler zu behalten und sich wieder ein positives Punktekonto zu verschaffen. Dass man jetzt mit 5:7 Zählern dasteht, hat sich der TVF selbst zuzuschreiben. Mit mehr Konsequenz und Feuer wäre Hockenheim zu schlagen gewesen.

Oftersheim/S. – Viernheim 21:19

„Wir haben uns wieder selbst geschlagen“, ärgerte sich Viernheims Trainer Christian Müller. „Wenn man auswärts nur 21 Gegentore kassiert, muss man gewinnen. Aber unsere 19 Treffer sind natürlich unterirdisch“, analysierte der Coach, der zudem das Überzahlspiel als „Katastrophe“ bezeichnete: Der TSV Amicitia konnte aus vier Überzahlsituationen keinen Profit schlagen – einmal waren die Südhessen sogar mit zwei Mann mehr auf dem Parkett. Dass die Partie trotz der vielen Viernheimer Fehler ausgeglichen war, zeigt, dass es nicht einer außergewöhnlichen Leistung bedurft hätte, um in Oftersheim zu punkten. „Aber so war das einfach viel zu wenig“, monierte Müller.

TSV Rot – SG Heddesh. abgesetzt

Am Freitagnachmittag gab Thomas Schmid, Sportlicher Leiter der Heddesheimer, noch Entwarnung. Zuvor hatte der TSV Rot mitgeteilt, dass die Freundin eines Spielers zu einem Corona-Test musste. „Das Ergebnis war negativ, wir können spielen“, teilte Schmid mit.

Nur wenige Stunden später dann die Kehrtwende: Ein Heddesheimer Spieler musste zu einem Test, weil er Erstkontakt eines Corona-Infizierten war. „Da mussten wir einfach auf Nummer sicher gehen. Da das Ergebnis noch ausstand, mussten wir absagen“, erklärte Schmid.

