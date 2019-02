Friedrichsfeld muss auf der Hut sein

Mannheim.„Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, den wir schlagen können – auswärts aber auch nicht schlagen müssen“, umschreibt Florian Kuhn, Sprecher des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld, die Ausgangslage vor dem Spiel morgen um 17 Uhr bei der HSG St. Leon/Reilingen.

Die Friedrichsfelder sind durch die beiden jüngsten Siege auf Tabellenplatz sechs geklettert, haben sich mit 16:18 Punkten Luft im Abstiegskampf verschafft – „auch wenn alles noch sehr eng beisammen ist“, so Kuhn. Tatsächlich hat der Drittletzte, die SG Pforzheim/Eutingen, nur zwei Punkte weniger auf dem Konto als der TVF. Dazwischen, auf Tabellenplatz zehn, liegt mit 15:21 Zählern St. Leon/Reilingen. „Die SG hat einige überraschende Punkte in dieser Runde geholt, aber auch überraschende Niederlagen hinnehmen müssen. Sie spielen nicht besonders konstant“, so Kuhn.

Am vergangenen Wochenende musste sich St. Leon mit einem Mini-Kader erst in der Schlussphase geschlagen geben, nachdem man dem Tabellenvierten Plankstadt bis zum 21:21 (54.) auf Augenhöhe begegnete. „Das zeigt, dass wir auf der Hut sein müssen“, erklärt Friedrichsfelds Sprecher, der aber an die eigenen Stärken glaubt, zumal TVF-Coach Marco Dubois wieder alle Mann an Bord hat.

Alles andere als ideal sind die Voraussetzungen beim TSV Amicitia Viernheim vor dem richtungsweisenden Heimspiel heute Abend (19.30 Uhr) gegen die SG Stutensee-Weingarten. Die Gäste kommen als Elfter und haben nur einen Zähler Rückstand auf die Südhessen, die mit 15:21 Punkten Neunter sind. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Mit einem Erfolg kann man im engen hinteren Mittelfeld viel bewegen“, würde TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert nur zu gerne mit zwei Punkten ein paar Ränge gut machen.

Allerdings muss er auf Leistungsträger Tobias Seel verzichten, der Probleme mit den Adduktoren hat. Der Einsatz von Marcel König (Fußverletzung) ist ebenfalls stark gefährdet. Im Abschlusstraining knickte zu allem Überfluss auch noch Julius Herbert um, zog sich eine Bänderblessur zu, will es aber zumindest probieren. Gefehlt hat – bis auf das Abschlusstraining – auch Coach Frank Herbert, den die Grippe erwischt hatte. Für ihn übernahm Mirco Ritter die Übungseinheiten, „was absolut kein Problem darstellt“, betont Herbert.

Grippe erwischt auch den Trainer

Die Gäste der SG Stutensee-Weingarten beschreibt Herbert als sehr kompakte, eingespielte Mannschaft. „Sie haben sich in der Winterpause noch mit zwei Rückraumspielern verstärkt und verfügen über deutlich mehr Qualität, als es der Tabellenplatz vermuten lässt“, weiß der Trainer vor allem aus dem Hinspiel: „Da haben wir 20 Minuten gut gespielt, aber dann die Linie verloren und mit 26:34 verloren. Das darf uns nun in eigener Halle nicht wieder passieren. Wir brauchen vor allem eine starke Rückwärtsbewegung und eine stabile Deckung. Dann behalten wir auch die Punkte“, ist Herbert bei allem Respekt vor dem Gegner zuversichtlich. me

