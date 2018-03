Friedrichsfeld nähert sich dem Abgrund

Anzeige

Im Angriff bot Friedrichsfeld eine grundsolide Leistung, hatte in Sebastian Schubert und Marlon Lierz (je 8 Tore) zwei starke Werfer, „aber in Verbindung mit der Deckung war es dann doch zu wenig“, haderte Kuhn. Nur bis zum 4:3 legten die Gastgeber vor, dann übernahm Wiesloch das Kommando, zog auf 11:6 (19.) davon. Das Friedrichsfelder Trainer-Duo Marco Dubois und Björn Erny nahm eine Auszeit, appellierte an die Mannschaft, in der Deckung aggressiver zu arbeiten, aber die Gäste verteidigten konsequent eine Führung mit vier, fünf Toren. Als der TVF-Rückstand in Minute 40 erstmals acht Tore betrug (15:23), war dies die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Friedrichsfeld auf 25:29 (55.), aber zwei Zeitstrafen ließen die letzte geringe Hoffnung auf einen Punktgewinn schwinden.

Eggenstein – SG Heddesheim 19:30

Keine Probleme hatte Heddesheim beim Schlusslicht, untermauerte Rang zwei und ist gewappnet für das Spitzenspiel am nächsten Sonntag gegen den Tabellendritten SG Heidelsheim/Helmsheim.

Die Eggensteiner agierten engagiert und kämpften verbissen um ihre Chance. Die Folge: Nach zwei Minuten fiel Philipp Badent verletzt aus, nach einer Viertelstunde erwischte es Spielertrainer Martin Doll, der in der Folge nur noch sporadisch mitwirken konnte. Heddesheim ließ sich nicht den Schneid abkaufen und nahm nach dem 7:7 (17.) das Heft in die Hand, setzte sich auf 15:9 zur Pause ab und ließ auch in Hälfte zwei nichts anbrennen. Angeführt von Dymal Kernaja, der bei seinen zehn Torerfolgen – bereits in der ersten Halbzeit sieben – nur zwei Fehlversuche hatte, führte Heddesheim beim 25:15 (47.) erstmals mit zehn Treffern und feierte einen ungefährdeten Erfolg.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018