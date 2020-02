Friedrichsfeld will Zweifel beseitigen

Mannheim.Nach der Serie ist vor der Serie: Der Heimnimbus der Handballer des TV Friedrichsfeld ist nach der klaren 15:20-Niederlage gegen den TSV Birkenau zwar futsch, aber am Sonntag soll mit dem Spiel gegen die HSG St. Leon/Reilingen wieder ein Erfolg in der Lilli-Gräber-Halle gefeiert und danach bis zum Rundenende der Badenliga hier kein Zähler mehr abgegeben werden.

„Dass wir zu Hause gegen Birkenau verloren haben, ist kein Beinbruch“, rückt TVF-Sprecher Florian Kuhn die Niederlage gegen den Spitzenreiter ins rechte Licht. „Wichtig ist, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen“, blickt Kuhn auf die Tabelle, in der die Friedrichsfelder – auswärts weiter ohne Punktgewinn – von Rang fünf auf Rang zehn abgerutscht sind. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wir wollen uns aus dem Abstiegskampf raushalten. Entsprechend ist ein Sieg gegen St. Leon/Reilingen Pflicht“, fordert er unmissverständlich zwei Punkte gegen das Schlusslicht, das nur fünf Zähler weniger auf dem Konto hat. „Wenn wir den Abstand bei dann noch sieben ausstehenden Spielen auf sieben Punkte ausbauen könnten, wäre das beruhigend“, so Kuhn.

Nach aktuellem Stand ist in der Badenliga von einem Absteiger auszugehen. Vor St. Leon sind die Reserve-Teams Pforzheim/Eutingen II, SG Leutershausen II und HG Oftersheim/Schwetzingen II platziert. „Bei denen gehen wir davon aus, dass sie im Saisonendspurt alles versuchen werden, den Abstieg zu vermeiden und dazu sich vielleicht auch bei ihren ersten Mannschaften bedienen. Ich glaube nicht, dass von diesen drei Teams eines absteigen wird“, erklärt Kuhn: „Umso wichtiger ist es für uns, St. Leon auf Distanz zu halten, dass da überhaupt keine Zweifel mehr aufkommen.“

Fehlen wird Friedrichsfelds Trainer Marco Dubois in dieser wichtigen Partie allerdings Kreisläufer Jochen Zimmer. Er zog sich bei der 23:26-Niederlage in Plankstadt einen Sehnenabriss im Finger zu und wird wohl sechs Wochen pausieren müssen. „Das ist natürlich schade, weil er in den letzten Monaten in toller Form war“, so Kuhn. Alle anderen Akteure sind indes an Bord.

„Wir müssen uns auf einen kampfstarken Gegner einstellen, aber wir sind favorisiert und nehmen diese Rolle an“, hat Coach Dubois zwar Respekt vor St. Leon, sieht seine Mannschaft aber gewappnet: „Wir wollen zeigen, dass wir zu Hause eine Macht sind.“ Und natürlich soll Revanche für die 27:29-Hinspielniederlage genommen werden.

Viernheim trifft auf Wundertüte

Auf Wiedergutmachung ist auch der TSV Amicitia Viernheim am Samstag (19.30 Uhr, Alexander-von-Humboldt-Schule) gegen Pforzheim/Eutingen II aus. Im Hinspiel unterlagen die Südhessen mit 27:30, aber inzwischen ist Viernheim gefestigter und hat nach vier Siegen in Folge das nötige Selbstvertrauen. Abzuwarten bleibt, mit welchem Kader die im Abstiegskampf steckenden Pforzheimer auflaufen, ob Spieler aus der ersten Mannschaft mit nach Viernheim kommen. „Sie haben die Möglichkeit, dann wäre das eine wesentlich schwerere Aufgabe“, sagt TSV-Amicitia-Coach Christian Müller, der entsprechend fordert: „Wir müssen und auf uns und unsere Leistung konzentrieren.“

Auch die SG Heddesheim bekommt es am Sonntag mit einer unberechenbaren Reserve-Mannschaft zu tun, ist ab 16.30 Uhr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II gefordert. Aber die SGH hat hier noch etwas gutzumachen, nachdem das Hinspiel aufgrund arger personeller Probleme mit 22:26 verloren ging.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020