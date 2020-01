Friedrichsfelds fatale Viertelstunde

Mannheim.Neues Jahr, alte Erkenntnis: Die Handballer des TV Friedrichsfeld können auswärts einfach nicht gewinnen. Auch zum Rückrundenauftrakt der Badenliga unterlag das Team von Trainer Marco Dubois im fremder Halle mit 23:29 (16:15) bei der SG Pforzheim/Eutingen II.

Dabei präsentierten sich die Gastgeber keinesfalls in überragender Verfassung. doch Friedrichsfeld war nach dem 16:16 (32.) völlig von der Rolle, geriet mit 16:23 (44.) ins Hintertreffen und damit auf die Verliererstraße.

„Das war eine völlig verschlafene Viertelstunde“, ärgerte sich TVF-Sprecher Florian Kuhn über zahlreiche technische Fehler und schwache Abschlüsse. „Das hat Pforzheim/Eutingen eiskalt bestraft. Die haben Tempo gemacht und damit für die Entscheidung gesorgt“, so Kuhn. Den Stab wollte er über dem Team aber nicht brechen, schließlich gab es auch „richtig gute Ansätze“, wie er fand. „Es hat nur die Konstanz gefehlt.“

Zwar fing sich der TVF nach dem 17:25 (47.) wieder und hielt die Niederlage über 21:26 (55.) mit 23:29 halbwegs in Grenzen, „aber wenn wir auswärts auch mal punkten wollen, dann müssen wir unsere Leistung über die volle Spielzeit bringen. 45 ordentliche Minuten reichen in der Badenliga nicht“, lautete die Erkenntnis des Friedrichfelder Sprechers, der auch keinen Spieler hervorheben wollte: „Sicherlich hat Raimonds Trifanovs wieder gut getroffen, aber in der Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte schaffte er es auch nicht, das Spiel in die Hand zu nehmen. Wir müssen mehr Konstanz an den Tag legen“, fordert Kuhn.

St. Leon/R. – Heddesheim 18:25

Trotz einer nach wie vor angespannten personellen Situation feierte Heddesheim einen ungefährdeten Auswärtserfolg und feiert damit einen gelungenen Start ins neue Jahr. Zur Belohnung verbessert sich die SGH auch noch auf Tabellenplatz vier mit nun 16:12 Punkten. Das Team im Spielertrainer Martin Doll erwischte einen guten Start, führte 4:1 und verschaffte sich nach dem 6:6 (18.) bis zur Pause wieder einen 12:9-Vorsprung und baute diesen nach dem Seitenwechsel auf 15:9 aus. Während SGH-Linksaußen Julius Schwechheimer im Angriff sicher traf, vernagelte Robert Dulina sein Tor und war vor allem von Außen kaum zu überwinden. Über 21:12 (49.) ließ die Doll-Sieben nichts anbrennen und gewann auch in der Höhe verdient mit 25:18.

Plankstadt – Viernheim 30:24

Die Viernheimer sind noch nicht wieder in Tritt: Eine Woche nach dem 30:34 in Hardheim verloren die Südhessen auch beim Tabellennachbarn in Plankstadt, der nun vorbeizog und neuer Siebter ist, während Viernheim aufpassen muss, nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur noch ein Zähler trennt das Team von Trainer Christian Müller vom Drittletzten Rang, die beiden Letzten Leutershausen und Oftersheim/Schwetzingen sind auch nur drei Punkte entfernt.

In Plankstadt fiel die Entscheidung zu Beginn der zweiten Hälfte, als die Gastgeber die sich häufenden Unkonzentriertheiten Viernheims bestraften und von 13:12 auf 16:12 und weiter auf 20:14 (40.) davonzogen. Diesem Rückstand lief der TSV Amicitia bis zum Ende vergeblich hinterher. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020