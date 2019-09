FSG Lola geht gegen VfL unter

Lorsch/Lampertheim.Die Premiere ist kräftig daneben gegangen: Die Handballerinnen der FSG Lola haben in ihrem ersten Spiel gegen den HC VfL Heppenheim mit dem 11:29 (4:15) eine heftige Niederlage einstecken müssen. Die neue Spielgemeinschaft hatte dabei nicht den Hauch einer Chance.

Allerdings waren die Rollen schon im Vorfeld klar verteilt: Heppenheim will um den Titel in der A-Liga mitspielen und war entsprechend favorisiert. Die neugegründete Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch muss sich erst noch finden und hatte ein zusätzliches Handicap: Beide Trainer waren verhindert. Florian Gleich lag nach einer Blinddarm-Operation noch im Krankenhaus, Jürgen Held weilte in einem lange geplanten Urlaub. Aber dass die Lolas schließlich so unter die Räder kamen, überraschte dann doch.

Schnell auf Verliererstraße

Immer wieder scheiterten die Gastgeberinnen in der Offensive, leisteten sich viele technische Fehler und Ballverluste und luden damit Heppenheim immer wieder zu Kontern ein. Über 1:6 und 3:13 war die Messe bereits beim 4:15 zur Pause gelesen.

Auch im zweiten Abschnitt hatte die FSG nichts zuzulegen, während die ausgeglichen besetzten Gäste einen Konter nach dem anderen liefen und von allen Positionen Torgefahr ausstrahlten. Über 7:24 (42.) wuchs der Rückstand auf 9:28 an, ehe Katrin Grieser – mit fünf Treffern am Ende erfolgreichste Lola-Werferin – zumindest noch die Tore zehn und elf markierte.

FSG-Tore: Katrin Grieser (5/1), Nadine Koob (3), Lea Burkhardt (3/2); HC VfL-Tore: Tina Meierhöfer, Laura Elsesser, Laura Jochem (je 5), Jasmin Werle (5/2), Johanna Meyer (4), Kristina Rasch (3), Mareika Hamel, Eva-Marie Flaig (je 1). me

