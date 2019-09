Fulminante 18 Minuten

Mannheim.Mit einem Start-Ziel-Sieg ist der TV Friedrichsfeld in die neue Saison der Handball-Badenliga gestartet: Mit 23:17 (13:9) gewann das Team von Trainer Marco Dubois gegen die SG Pforzheim/Eutingen II und bestach vor allem mit einer überragenden Abwehrarbeit.

„Das war eine starke Mannschaftsleistung, gerade in der Defensive. Wir sind froh und erleichtert, dass der Saisonstart so gut geklappt hat. Man weiß ja nie, wo man wirklich steht – und daher kam diesem Spiel schon eine besondere Bedeutung zu“, atmete Dubois durch.

Von Beginn an war die Friedrichsfelder Deckung kaum zu knacken. „Jeder hat jedem geholfen, wir haben kaum etwas zugelassen“, erklärte TVF-Sprecher Florian Kuhn. Über 3:0 (4.) setzten sich die Gastgeber auf 8:2 und 10:3 (18.) ab. „Das war schon beeindruckend“, so Kuhn. Erst danach geriet das TVF-Spiel etwas ins Stocken, und Pforzheim/Eutingen kam bis zur Pause auf vier Tore heran (13:9). „Da haben wir etwas die Linie verloren, vielleicht auch etwas zu viel auf einmal gewollt“, suchte Kuhn ebenso wie Dubois nach Gründen für den kleinen Einbruch. Allerdings war man sich auch einig: Die Intensität aus den ersten 18 Minuten lässt sich nur schwer über ein gesamtes Spiel hochhalten.

Für die tolle Moral der neuformierten Mannschaft spricht, dass sie sich nach dem Seitenwechsel nicht aus dem Konzept bringen ließ. Die Gäste versuchten alles, variierten in Angriff und Abwehr, aber näher als bis auf drei Tore kamen sie nicht heran. Nach dem 17:14 (39.) gelang dem TVF ein Zwischenspurt zum 19:14 und 22:15 (49.). In einer auf beiden Seiten etwas zerfahrenen Schlussphase mit Zeitstrafen, vergebenen Strafwürfen und technischen Fehlern ließ Friedrichsfeld nichts mehr anbrennen.

Ein Sonderlob verdiente sich der junge Torhüter Luca Schmitt, der bei seinem Debüt einige hochkarätige Chancen der Gäste zunichte machte. „Er ist so in die Runde gestartet, wie man sich das für einen so jungen Keeper wünscht“, freute sich Kuhn.

TSV A. Viernh. – Plankstadt 30:34

Mit einem Heimsieg wollten die Viernheimer die schwache vergangene Saison gleich zum Rundenstart vergessen machen, aber die Niederlage gegen Plankstadt zeigte, dass das neuformierte Team von Trainer Christian Müller noch Zeit braucht, ehe ein Rädchen ins andere greift.

In der ersten Viertelstunde lief es trotz eines 9:11-Rückstands noch ganz gut, aber dann häuften sich die Fehler in der Offensive. Plankstadt konterte über 17:11 (25.) bis zum 19:13. Im zweiten Abschnitt wuchs der Rückstand sogar auf neun Tore an (18:27, 43.). Für die Südhessen spricht, dass das Team danach zumindest Moral zeigte und die Niederlage in der Schlussphase noch im erträglichen Rahmen hielt. me

