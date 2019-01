Gelernt, gelassen, gewachsen

Es war dieser eine Satz, von dem sich jeder wünschte, dass er keine leere Versprechung bleibt. „Ich muss die Mannschaft nur noch loslassen“, sagte Christian Prokop zu einem Zeitpunkt, bei dem der Handball-Bundestrainer fast keinen Kredit mehr hatte. Weder bei den Fans noch bei den Medien. Es war der Tag vor dem Eröffnungsspiel der Heim-WM, die seitdem für die deutschen Handballer nahezu perfekt gelaufen ist. Auch dank Prokop, der seine Wandlung nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich vollzogen hat, nachdem er fast ein Jahr lang wegen der völlig verkorksten EM 2018 im Büßerhemd durch die Republik gezogen war und zugab, seine Spieler zuvor zu sehr belehrt, sie teilweise vor den Kopf gestoßen und damit auch verloren zu haben. Das Thema Kommunikation, stellte der 40-Jährige selbstkritisch fest, hatte er komplett unterschätzt.

Bei dieser WM sollte deshalb alles anders werden – und bei dieser WM ist bislang alles anders geworden, weil Prokop seine Mannschaft tatsächlich losgelassen hat, weil er einen guten Mix zwischen Entscheidungsfreiheit der Spieler und Vorgaben des Trainers findet. Gesagt wurde das im Vorfeld zwar häufig, doch nun zeigt es sich in den Auszeiten, in denen der Coach seinem Team bisweilen überlässt, welchen Spielzug es als nächsten wählt oder wie es verteidigen möchte. Diese Freiheiten sind neu – und sie sind kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil: Denn Szenen wie diese wirken sich positiv auf das Binnenklima aus. Der Bundestrainer hat verstanden, dass eine Mannschaft ein sensibles Gebilde ist, das für den Erfolg eine Wohlfühl-Atmosphäre braucht. Es geht um Sicherheit, Vertrauen, Freude – und natürlich um Lockerheit, die der einstige Spaßverderber Prokop mittlerweile sogar vorlebt.

Mit den Händen in den Taschen steht er lässig am Spielfeldrand, neuerdings nicht mehr in Jeans, sondern in Jogginghose. Und auch mit den Medien geht der 40-Jährige selbstbewusster und gelassener um. Prokop lässt jeden an seiner Freude teilhaben, gewährt kleine private Einblicke, gibt spontane, ehrliche und sogar überraschende Antworten. „Das war mein schönster Tag als Bundestrainer“, sagte er, als der Sieg über Brasilien feststand. Nach dem begeisternden Spiel gegen Frankreich sprach der Coach gar davon, dass man darauf „anstoßen“ könne. Und natürlich freue er sich beim Blick aufs Handy über die „netten Nachrichten“ von Personen aus seinem näheren Umfeld.

Sätze wie diese, sie wären vor einem Jahr undenkbar gewesen, als er noch so verkopft und verkniffen wirkte. Doch nun kommen sie ihm regelmäßig über die Lippen, weil er nicht nur aus seinen Fehlern gelernt hat, sondern an seiner Aufgabe gewachsen ist. „Das ist der Christian, den wir ja unbedingt als Bundestrainer haben wollten“, sagt DHB-Vize Bob Hanning, wenngleich auch er weiß. Eine finale Bewertung dieser Personalie hängt maßgeblich vom WM-Erfolg, vom Erreichen des erklärten Ziels Halbfinale ab.

Plötzlich ein Liebling

Bislang sieht es gut aus, was eben auch am gewachsenen Vertrauen liegt. Der Trainer weiß, dass er sich auf die Mannschaft verlassen kann. Und die Mannschaft weiß, dass sie sich auf den Trainer verlassen kann. Sprich: Wenn es eine klare Ansage gibt, wird die Anweisung auch befolgt. Zum Vergleich: Vor einem Jahr sagte Prokop einen Spielzug über die linke Seite an. Wenige Augenblicke später griff seine Mannschaft über rechts an. Deutlicher kann ein Team einem Trainer nicht zeigen, dass es an ihm (ver)zweifelt.

„Vielleicht musste Christian erst lernen, dass er hier bei der Nationalmannschaft mit richtig guten Spielern zusammenarbeitet“, mutmaßt Rechtsaußen Patrick Groetzki über den Bundestrainer, der in seiner noch jungen Karriere bislang keinen Spitzenclub trainierte. Der Aufstieg in die Bundesliga mit dem SC DHfK Leipzig samt souveränem Klassenerhalt in der Folgesaison war das Höchste der Gefühle – und bei den Sachsen konnte, vielleicht sogar musste Prokop besonders genau, akribisch und penibel arbeiten.

Die Nationalmannschaft ist indes der falsche Ort für Besserwisserei und Detailverliebtheit, was der Trainer verstanden hat. „Er geht mit gewissen Dingen gelassener um“, sagt Groetzki.

Fest steht: Diese neue Lässigkeit tut nicht nur dem Bundestrainer, sondern dem gesamten Team gut, wie die aufregenden WM-Tage zeigen, in denen nicht nur das Team, sondern auch Prokop zu einem Liebling der Massen geworden ist.

Die Fans rufen mittlerweile seinen Namen, auf dem Weg zu den Pressekonferenzen muss der 40-Jährige viele Hände schütteln, Autogramm- und Fotowünsche erfüllen. Prokop erledigt all das mit Gelassenheit und Freude. Er spürt die Begeisterung im Land, den Hype um den Handball. Und vor allem hat der Coach eines verstanden. Er musste nicht nur die Mannschaft loslassen, sondern vor allem auch sich selbst.