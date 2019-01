Glänzende Aussichten

Berlin.Die 13 500 Zuschauer standen ein letztes Mal auf, nachdem sie zuvor schon mehrfach aus den Sitzen gerissen worden waren. Doch diesmal bejubelten die Fans kein Tor, wie sie es zuvor so häufig gemacht hatten. Diesmal klatschten sie dort oben einfach nur und zollten einer Mannschaft Respekt, die dort unten gerade eine letzte Ehrenrunde in der Berliner Arena am Ostbahnhof lief. Es war die Auswahl

...