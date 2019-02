Goldmann zeigt Nervenstärke

Mannheim.Riesen-Erleichterung bei der HSG Mannheim: Die Oberliga-Handballerinnen von Trainer David Pollok haben ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FrischAuf Göppingen II mit 27:25 (15:13) gewonnen und sind nun bis auf einen Zähler an der Bundesliga-Reserve dran, die den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

„Das war enorm wichtig, aber wir müssen gleich wieder nach vorn blicken“, fordert Pollok, dass nach der Fasnachtspause nachgelegt wird: Dann wartet das nächste Kellerduell auf die Seckenheimerinnen, wenn es zur SG Nußloch (12.) geht. „Darauf werden wir jetzt zwei Wochen hinarbeiten. Um dort zu bestehen, müssen wir im Angriffsspiel eine Schippe drauflegen“, fordert der Trainer.

Während sich Mannheim im gebundenen Spiel schwertat, funktionierten die Deckung und das Zusammenspiel mit Torhüterin Sarah Kral-Meinhardt. Auch das Umschaltspiel klappte – so kamen die Gastgeberinnen zu einfachen Toren über die zweite Welle. Göppingen hielt aber dagegen, so blieb es im ersten Durchgang eng bis zum 15:13-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel brachten Cora Goldmann, eine wichtige Stütze bei der HSG, und Monja Lorenz ihr Team mit 17:13 in Führung. Absetzen konnte sich Mannheim aber nicht, FrischAuf hielt weiter dagegen. Als die Gäste in der Schlussphase ihre Deckung öffneten, zeigte das Wirkung.

Pollok beruhigt seine Mannschaft

Die Pollok-Sieben wirkte verunsichert, musste zwei Siebenmetertore und eine Zeitstrafe gegen Nadine Titze hinnehmen – plötzlich stand es nur noch 24:23. Der HSG-Coach reagierte, nahm eine Auszeit und schaffte es, seine Spielerinnen zu beruhigen und ihnen die passenden Vorgaben an die Hand zu geben. Goldmann, Nathalie Schützdeller und Titze übernahmen in den letzten vier Minuten Verantwortung und hielten Göppingen bis zum 27:25-Endstand auf Distanz.

Wichtig war für die Seckenheimerinnen, dass fast der komplette Kader wieder zur Verfügung stand und auch die angeschlagenen Spielerinnen Monja Lorenz und Caroline Vreden dabei waren. Dadurch hatte Pollok die Alternativen, um dem Druck der Gäste standzuhalten. „Jetzt gilt es, in der Erfolgsspur zu bleiben und im Kampf um den Klassenerhalt nachzulegen“, so der Coach, der seine Mannschaft gewappnet sieht: „Wir werden auch nächste Runde in der Oberliga spielen.“ me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019