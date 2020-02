Größere Durchschlagskraft

Mannheim.Das war ärgerlich. Beim Stand von 22:18 elf Minuten vor dem Ende hatten die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld im Derby bei der TSG Plankstadt die ersten Auswärtspunkte der Saison schon vor Augen. Doch dann gelang ihnen nur noch ein mageres Tor und am Ende standen sie beim 23:26 (12:12) doch wieder mit leeren Händen da.

„Das war ein extrem schwieriges Spiel für uns“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn mit Blick auf die personelle Situation. Raimonds Trifanovs konnte nach seiner Gehirnerschütterung nur wenige Minuten mitwirken, Jochen Zimmer zog sich in der ersten Viertelstunde schon eine Verletzung an der linken Hand zu und war im weiteren Verlauf ebenso gehandicapt wie Sven Rüffer mit einer Zerrung im Oberschenkel. „Dafür haben es die Jungs 50 Minuten lang wirklich gut gelöst“, so Kuhn.

Aus einer 5:1-Deckung heraus erkämpfte sich Friedrichsfeld einige Bälle und legte schon in der ersten Hälfte meist knapp vor. Als nach dem Seitenwechsel die Führung über 16:13 und 19:15 (41.) auf 22:18 anwuchs, war die Stimmung in der sonst so hitzigen Atmosphäre der Plankstädter Halle merklich abgekühlt. Doch dann stellte TSG-Coach Niels Eichhorn seine Abwehr ebenfalls auf eine 5:1-Formation um, der TVF agierte überhastet und nach zwei schnellen Plankstädtern Treffern zum 20:22 (51.) wurde die Halle auch wieder zu einem Hexenkessel, in dem die Friedrichsfelder die Linie verloren. In Unterzahl kassierten die Gäste den 22:22-Ausgleich. Tobias Seel brachte seinen TVF zwar noch einmal mit 23:22 in Front (56.), aber danach bestrafte Plankstadt – angetrieben vom zehnfachen Torschützen Tobias Pristl – die Fehler der Gäste eiskalt und drehte das Resultat bis zum 26:23-Endstand.

Heddesheim – Viernheim 23:30

Die 350 Zuschauer in der Nordbadenhalle sahen nur in der ersten Hälfte ein Derby auf Augenhöhe. In der Anfangsphase legte Heddesheim noch 3:2 und 4:3 vor, aber nach dem 4:4 waren es schon die Südhessen, die sich Vorteile verschafften und immer knapp führten. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte das Team von TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller von 11:10 auf 16:13, agierte dabei vor allem im Angriff mit mehr Duchschlagskraft.

Im zweiten Abschnitt egalisierte Heddesheim noch einmal zum 19:19 durch Philipp Badent, die Führung wollte aber nicht mehr gelingen. In Überzahl zog Viernheim erneut auf drei Tore davon (22:19, 45.) und nun machte sich auch ein Kräfteverschleiß bei der SGH bemerkbar. Während Viernheim weiter Druck machte, schlichen sich bei den Gastgebern immer mehr Fehler ein. Nach Robin Ungers Treffer zum 25:21 acht Minuten vor dem Ende schwanden beim Team um Spielertrainer Martin Doll auch die Hoffnungen, Viernheim blieb am Drücker und gewann am Ende verdient mit 30:23. Durch diesen Erfolg zogen die Gäste mit nach Punkten mit Heddesheim gleich. me

