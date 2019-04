Heddesheim gibt Titel noch aus der Hand

Heddesheim.Die Tränen flossen in Strömen, die Enttäuschung war riesig: Im entscheidenden Spiel im Kampf um die Badenliga-Meisterschaft versagten den Handballerinnen der SG Heddesheim die Nerven. Beim TSV Rot unterlag der bisherige Spitzenreiter mit 21:26 (6:10) und musste damit die HG Oftersheim/Schwetzingen vorbeiziehen lassen.

„Das war extrem bitter“, gestand auch Heddesheims Trainer Branko Dojcak ein. Der erfahrene Coach hätte sich zu gerne als Meister von seinem Team verabschiedet. Nun bleibt ihm nur noch, im letzten Training am Donnerstag sich für eine „richtig schöne Zeit“ zu bedanken. Sein Nachfolger Thorsten Edinger wird nächste Runde einen neuen Anlauf nehmen, muss dabei allerdings einige Umstellungen im Kader vornehmen: Für Katja Bender und Jennifer Schlipf war es das letzte Spiel und bei Anja Sachsenmeier, Laura Knödler und Celine Marek muss man abwarten, wie lange sie nach ihren Verletzungen pausieren müssen.

Im Spiel in Rot waren es vor allem diese Ausfälle, die neben dem psychischen Druck den Ausschlag gaben. „In der Deckung lief es nicht so, wie wir uns das erhofft haben“, gab Dojcak zu. Und auch im Angriff agierte die SGH nicht so homogen wie in der Vergangenheit, vieles war auf Selina Hammersdorf ausgerichtet, die zwar insgesamt zwölfmal erfolgreich war – dabei aber auch siebenmal von der Strafwurflinie. „Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die nötig gewesen wäre, um Meister zu werden“, räumte Dojcak ein.

Nach acht Minuten lagen die Nordbadener mit 1:5 hinten und liefen fortan immer diesen vier Toren hinterher. Phasenweise gelang es, bis auf ein oder zwei Treffer zu verkürzen, dann wuchs der Rückstand wieder auf sechs, sieben Tore an, wie beim 9:16 kurz nach der Pause. „Das hat alles sehr viel Kraft gekostet und war natürlich nicht geeignet, um die nötige Lockerheit zu bekommen“, meinte der SGH-Trainer, der zwar alles versuchte, „aber es war einfach wie verhext“.

Nach dem 20:24 (58.) lief den Heddesheimerinnen dann auch noch die Zeit davon, die Niederlage war besiegelt und nach der Schlusssirene wollten sich die Spielerinnen nur noch in irgendeine Ecke verkriechen. Der Schock über die mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen aus der Hand gegebenen Meisterschaft saß entsprechend tief.

Wiesloch – TV Schriesheim 34:28

Auch im letzten Saisonspiel konnte der TV Schriesheim seine Bilanz nicht aufbessern und steigt als Tabellenletzter mit gerade einmal zwei Pluspunkten ab. Für Sina Pinto, Tanja Trapp und Kira Hildenbeutel, die ihre Karriere beenden, war es das letzte Spiel im Trikot des TVS, Johanna Stratemeier wird umziehen und zukünftig in der Nähe ihres neuen Wohnortes aktiv sein. In Wiesloch waren die Schriesheimerinnen in der ersten Hälfte noch auf Augenhöhe, gerieten dann aber nach dem Seitenwechsel über 20:25 (44.) bis zum 25:33 (57.) entscheidend ins Hintertreffen. me

