Heddesheim hält dagegen

Heddesheim.Der Sieg ist ihnen zwar verwehrt geblieben, die Zuschauer in der Nordbadenhalle waren allerdings dennoch zufrieden: Die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim verlangten dem Titelkandidaten SG Köndringen/Teningen alles ab und unterlagen knapp mit 28:29 (13:14). „Schade, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnt haben. Das wäre natürlich für die Moral sehr gut gewesen. Aber auch so muss niemand den Kopf hängen lassen. Das war eine sehr gute Leistung“, fand Thomas Schmied von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer.

Dass die SGH kaum mehr Chancen auf den Klassenerhalt hat, war den Spielern nicht anzumerken. Sie kämpften um jeden Ball, hatten aber in der Deckung große Probleme mit Alexander Velz, dem Torjäger der Gäste. „Ihn haben wir nie in den Griff bekommen“, musste Schmied mit Blick auf den erst 19-jährigen Rückraumschützen konstatieren, der 14 Mal für Köndringen traf.

Bei den Gastgebern avancierte der erst nach der Winterpause aus Leutershausen zur SGH gewechselte Marvin Kapstein mit neun Treffern zum erfolgreichsten Werfer. Doch ausgerechnet er wurde in der Schlussphase zur tragischen Figur: Beim Stand von 26:28 scheiterte er drei Minuten vor dem Ende. Danach lief Heddesheim die Zeit davon, so dass die Gäste am Ende glücklich die Oberhand behielten. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019