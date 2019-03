Heddesheim hält Druck aufrecht

Heddesheim.Der Titelkampf in der Frauenhandball-Badenliga scheint auf ein Duell zwischen der HG Oftersheim/Schwetzingen und der SG Heddesheim hinauszulaufen. Die Heddesheimerinnen setzten sich im Derby gegen die HG Saase mit 22:20 durch und liegen nur einen Punkt hinter Schwetzingen. Dagegen hat sich der TSV Amicitia Viernheim nach der zweiten Niederlage in Folge wohl aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Der Rückstand auf Tabellenplatz eins ist auf drei Punkte angewachsen.

SG Heddesheim – HG Saase 22:20

Saase erwischte den besseren Start und führte mit 4:2 und 5:4 (11.), ehe sich die Heddesheimerinnen fingen und dank einer stabilen Deckung und einem schnellen Umschaltspiel ihrerseits mit 10:5 (17.) in Führung gingen. Im zweiten Abschnitt pendelte sich der SGH-Vorsprung zwischen vier und sechs Toren ein – bis zum 20:14 elf Minuten vor Schluss.

Danach kämpfte sich Saase mit toller Moral auf 17:21 und 19:21 (57.) heran. Die Partie stand auf des Messers Schneide. Im Gegenzug traf Michelle Schütz zum 22:19, und danach stand die Heddesheimer Deckung. Saase versuchte alles, schaffte aber nur noch 18 Sekunden vor der Schlusssirene das 20:22 durch Janina Collet. Für Saases Trainer Carsten Sender war die Niederlage kein Beinbruch: „Ich sage der Mannschaft, dass wir gerade einen Schritt zurückmachen, um Anlauf zu nehmen.“ Dass der Meisterschaftszug für die HG abgefahren ist, steht für Sender fest. Anders sieht es bei Heddesheim aus: Trainer Branko Dojcak will zu seinem Abschied den maximalen Erfolg. „Wir werden alles geben. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt, natürlich ziehen wir das durch.“

TSV A. Viernheim – Wiesloch 22:23

Der Tabellensiebte aus Wiesloch präsentierte sich als unangenehmer Gegner und machte mit einer aggressiven Deckung den Viernheimerinnen das Leben schwer. Dazu kam eine schlechte Chancenverwertung. Nach dem 15:18 (44.) kämpfte sich der TSV Amicitia zum 20:20 heran und hatte beim 22:21 (55.) alle Trümpfe in der Hand, in der Schlussphase aber nicht das nötige Glück, um die Punkte einzufahren. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019