Heddesheim im Aufwind

Heddesheim.Nur ein dünnes Programm steht an diesem Wochenende in der Frauenhandball-Badenliga an: Während die HSG Mannheim ebenso spielfrei ist wie der TSV Amicitia Viernheim und die HG Saase, muss die SG Heddesheim am Sonntag um 15.30 Uhr bei der HG Königshofen/Sachsenflur ran. „Das wird keine leichte Aufgabe“, warnt SGH-Trainer Torsten Edinger vor der Partie beim Vorletzten: „Zu Hause ist Königshofen eine Klasse stärker als auswärts. Wir müssen aufpassen.“

Doch die Nordbadenerinnen fahren mit Rückenwind ins Taubertal: Der jüngste 22:21-Derbysieg gegen Viernheim hat dringend benötigtes Selbstvertrauen gebracht, auch die Tabellensituation ist mit 10:16 Punkten wieder deutlich entspannter. Der Vorsprung auf Königshofen beträgt vier, auf Schlusslicht Diehlheim neun Zähler. Obwohl die Vorbereitung auf die Partie nicht ideal lief – wegen Fastnacht konnte die SGH nur einmal trainieren – strahlt Edinger Zuversicht aus: „Wir haben gegen Viernheim gezeigt, was wir können. An diese Leistung wollen wir auch gegen Königshofen anknüpfen. Dann haben wir gute Chancen, die nächsten Punkte zu holen.“ me

