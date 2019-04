Heddesheim steht vor letztem Schritt

Heddesheim.Ein Punkt trennt die Handballerinnen der SG Heddesheim noch von der Meisterschaft in der Badenliga und dem Aufstieg in die Oberliga. Allerdings haben die beiden letzten Spiele durchaus das Zeug, zu Stolpersteinen zu werden. Daher gibt sich SGH-Trainer Branko Dojcak vor dem Spiel morgen um 15.30 Uhr beim TV Brühl zurückhaltend: „Natürlich fahren wir dorthin, um zu gewinnen. Aber Brühl ist ein ganz starker Gegner. Besonders zu Hause ist diese Mannschaft nicht zu unterschätzen.“

Schon im Hinspiel tat sich Heddesheim gegen den Tabellendritten schwer, gewann nur denkbar knapp mit 17:16. „Das würde diesmal auch reichen“, schmunzelt Dojcak. Holt die SGH ein Unentschieden, kann sie vom derzeitigen Zweiten HG Oftersheim/Schwetzingen nicht mehr überholt werden, da Heddesheim im direkten Vergleich vorn liegt. Gelingt morgen nicht das Meisterstück, bleibt noch die letzte Partie beim Tabellensechsten TSV Rot nach Ostern. „Aber darauf wollen wir es nicht ankommen lassen. Wir sind gut drauf und wollen jetzt die Entscheidung“, gibt sich Dojcak kämpferisch.

Abschied nehmen heißt es heute beim TSV Amicitia Viernheim. Im Rahmen des letzten Heimspiels gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen werden Jennifer Mieley, Franziska Matthias, Sarah Bäcker und Steffi Dietrich verabschiedet. Während Mieley schon seit Jahresbeginn pausiert und Mutterfreuden entgegenblickt, hat Bäcker ihre Karriere im TSV-Amicitia-Tor wegen Rückenbeschwerden beendet. Matthias und die zukünftige Trainerin Dietrich werden aber noch einmal alles für einen Sieg geben. Besondere Brisanz erhält das Verfolgerduell des Vierten (Viernheim) gegen den Zweiten auch durch den Wechsel von TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander ausgerechnet zu Oftersheim/Schwetzingen.

Brisantes Duell in Viernheim

Zu gerne würden die Südhessinnen den Hinspielerfolg wiederholen. Damals spielte Viernheim eine überragende erste Hälfte, führte 18:11 und gewann mit 30:22. Allerdings rechnet der TSV Amicitia diesmal mit großer Gegenwehr, schließlich will die HG ihre Chance auf den Aufstieg wahren – und dazu ist ein Sieg in der Rudolf-Harbig-Halle nötig.

Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison muss morgen die HG Saase absolvieren. Sie ist ab 15.30 Uhr im Taubertal bei der HG Königshofen/Sachsenflur am Ball. Als Tabellenfünfter sind die Bergsträßerinnen beim Drittletzten klarer Favorit. Für die nächste Saison präsentierte Saases Trainer Carsten Sender inzwischen zwei Neuzugänge für sein junges Team: Von der HSG Bergstraße kommt die 19-jährige Chiara Helfert und vom HC Vogelstang wechselt die 20-jährige Nicole Ripp in die Sachsenhalle.

Um die letzte Chance auf den Klassenerhalt geht es heute Abend für den TV Schriesheim, der um 19 Uhr als Schlusslicht (2:38 Punkte) den Vorletzten TSV Birkenau II (5:35) empfängt. Allerdings präsentierten sich die Odenwälderinnen in den vergangenen Wochen in guter Form. me

