Heddesheim zeigt tolle Moral

Heddesheim.Eine starke kämpferische Leistung haben die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim beim Tabellenvierten SG Pforzheim/Eutingen gezeigt. Dass es nicht zu einem Punkt reichte, lag an der individuellen Klasse der Gastgeber und am Kräfteverschleiß der SGH. Am Ende stand eine 24:28 (13:13)-Niederlage zu Buche, die als Achtungserfolg anzusehen ist.

Die Goldstädter führten in der ersten Viertelstunde, aber die SGH blieb in Schlagdistanz, schaffte beim 8:8 (19.) den Ausgleich und legte beim 13:12 kurz vor der Pause sogar vor. Nach dem Seitenwechsel gelang dies der Doll-Sieben noch bis zum 16:15 (38.), ehe Pforzheim das Kommando übernahm und mit einem 6:0-Lauf zum 21:16 (45.) konterte.

In dieser Phase leistete sich Heddesheim einige vergebene Chancen. Im Gegensatz zum 15:27 in der Vorwoche im Kellerduell gegen Remshalden bewiesen die Nordbadener Moral. Die SGH kämpfte sich auf 23:26 (58.) heran und machte dem Favoriten das Leben schwer. me

