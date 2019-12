HSG auf Kurs Wiederaufstieg

Mannheim.Mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Spielen haben sich die Badenliga-Handballerinnen der HSG Mannheim in die Winterpause verabschiedet. Auch im Heimspiel gegen die HG Saase ließ die HSG nichts anbrennen und gewann souverän mit 32:23 (15:12). Einzig der Abzug von vier Punkten aus den ersten beiden Spielen wegen eines Formfehlers in einem Spielerpass schmerzt noch. Aber die Seckenheimerinnen haben bewiesen, dass sie sich von ihrem Ziel, dem direkten Wiederaufstieg, nicht abbringen lassen.

Gegen Saase setzte der dezimierte Mannheimer Kader – mit Vi Nguyen, Martina Koch und Cora Goldmann fehlten drei Aktivposten– gleich ein Ausrufezeichen und zog auf 9:3 (15.) davon. „Leider haben sich danach die Fehler in der Abwehr gehäuft“, musste die Sportliche Leiterin der HSG, Laura Kettling, mit ansehen. Saase verkürzte bis auf 9:10.

In der Pause stellte Trainer Siggi Oetzel die Seckenheimerinnen noch einmal neu ein: In der Deckung nun wieder stabil und im Angriff konsequent, hatte Saase nun nichts mehr entgegenzusetzen. Immer wieder war Mannheim schon über die erste und zweite Welle erfolgreich und setzte sich – vor allem durch die schnellen Außen Carla Wiegand, Nathalie Schützdeller sowie Caroline Vreden auf zehn Tore ab (27:17, 50.).

Die Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten war für Saase letztlich jedoch kein Beinbruch. Auch für die Bergsträßerinnen gilt: Das Team hat sich die Weihnachtspause verdient und im neuen Jahr soll der Punktestand von 8:12 schnellstmöglich ausgeglichen werden. Für die HSG Mannheim geht die Runde am 18. Januar mit dem Derby gegen die SG Heddesheim weiter. „Wir werden alles geben, um in der nächsten Runde wieder in der Oberliga aufzulaufen“, unterstrich Kettling die Ambitionen ihrer Mannschaft.

Rot – Heddesheim 39:29

Bei der SG Heddesheim ist derzeit der Wurm drin und Trainer Torsten Edinger hofft, dass seine Spielerinnen in der Winterpause ihre Akkus wieder aufladen können. „Das war heute ganz bitter“, so der Coach. „Wir haben schlecht angefangen, uns rangekämpft, um dann wieder völlig den Faden zu verlieren“, schüttelte er ratlos den Kopf. Nach dem 2:8 (10.) kam die SGH auf 10:13 und 11:14 (23.) heran, aber noch vor der Pause häuften sich die individuellen Fehler und der TSV Rot zog wieder auf sieben Tore davon. „Danach konnten wir den Hebel nicht mehr umlegen“, sagte Edinger, dessen Team über 22:28 (39.) und 25:34 (46.) bis zum ersten Zehn-Tore-Rückstand beim 28:38 (58.) ins Hintertreffen geriet. „Wir haben verdient verloren, auch in dieser Höhe“, musste der SGH-Trainer zugeben.

Nußloch – Viernheim 28:26

Der TSV Amicitia Viernheim hat sich beim Meisterschaftsanwärter teuer verkauft. Beim 20:20 (44.) war für die von TSV-Trainerin Steffi Dietrich glänzend eingestellten Gäste noch alles drin, aber in der Schlussviertelstunde häuften sich Unkonzentriertheiten, was die SG Nußloch ausnutzte und sich den hart umkämpften Sieg sicherte. me

