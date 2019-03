HSG darf nach Coup wieder hoffen

Mannheim.Die abstiegsbedrohte HSG Mannheim hat in der Handball-BW-Oberliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer David Pollok gewann mit 32:23 (17:11) gegen den Tabellendritten HSG Leinfelden-Echterdingen. Mit dieser Leistung scheint auch der Klassenerhalt wieder möglich, der Rückstand zum rettenden Ufer ist auf einen Punkt geschmolzen. „Was meine Mädels heute geleistet haben – gerade in der Abwehr – das war der pure Wille, in der Liga zu bleiben“, jubelte Pollok.

Nach schleppendem Start (2:2, 7.) übernahmen die Seckenheimerinnen das Kommando und setzten sich auf 11:5 ab (20.). Großen Anteil an der klaren Führung hatte Nathalie Schützdeller, die im Angriff eine starke Leistung ablieferte. „Sie war die wichtigste Stütze“, verteilte Pollok ein Sonderlob. Er sah aber eine gute Teamleistung und als Schlüssel für den Erfolg die sehr gute offensive Abwehr. Nach der Pause geriet der HSG-Sieg nicht mehr in Gefahr. me

