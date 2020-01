HSG demontiert Heddesheim

Mannheim.Die HSG Mannheim bleibt auch nach der Weihnachtspause in der Spur und hat den direkten Wiederaufstieg in die Handball-Oberliga weiterhin fest im Visier. Im Badenliga-Derby gegen die SG Heddesheim ließ das Team von Trainer Siggi Oetzel nichts anbrennen und gewann mit 34:18 (16:8). „Es würde mich wundern, wenn die HSG nicht Meister werden würde“, zollte SGH-Trainer Torsten Edinger den Seckenheimerinnen Respekt: „Wir haben gegen eine stark spielende Mannschaft mit einer sehr stabilen Deckung verdient verloren“, bilanzierte der Gäste-Coach.

Auf Seiten der Gastgeberinnen lief es nach der langen Weihnachtspause wie am Schnürchen. „Wir waren heiß auf dieses Spiel“, so die Sportliche Leiterin der HSG, Laura Kettling. Und das habe man den Spielerinnen auch angemerkt: Nach vier Minuten stand es 4:0 und nach dem 9:2 (14.) zweifelte schon niemand mehr am Sieg des Favoriten. „Heddesheim hatte Probleme gegen unsere aufmerksame Abwehr. Nur die Außen haben uns wieder etwas Probleme bereitet“, so Kettling mit Blick auf die sieben Treffer der quirligen Jule Paloj. „Aus dem Rückraum waren unsere Torhüterinnen Sarah Kral-Meinhardt und Stella Gudenau kaum zu überwinden und so haben wir den Gästen früh den Zahn gezogen“, musste die Sportliche Leiterin nicht um die Punkte bangen, zumal die HSG auch im Angriff nur wenige Chancen ausließ.

Während Carla Wiegand immer wieder über die zweite Welle erfolgreich war, zeigte Nadine Titze wieder ihre Wurfstärke aus der zweiten Reihe. „Unsere einzige Schwäche heute waren die vergebenen Strafwürfe“, meinte Kettling mit Blick auf fünf verworfene Siebenmeter. „Wir haben auch in dieser Höhe verdient verloren“, musste denn auch Edinger zugeben. „Die HSG ist in dieser Verfassung kein Gegner, mit dem wir uns messen können.“

Rot – TSV A. Viernheim 29:33

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende gewannen die Viernheimerinnen verdient und nahmen erfolgreich Revanche für die Hinspiel-Niederlage. Dabei begann es alles andere als ideal für die Südhessinnen, die in der 5. Minute bereits Vivienne König, die eine Gegenspielerin unglücklich im Gesicht traf, mit einer Roten Karte verloren. Doch das Team von Trainerin Steffi Dietrich ließ sich nicht beirren und lieferte sich fortan ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Gastgeberinnen. Erst nach dem Seitenwechsel konnte der TSV Amicitia nach dem 19:18 sich durch einen 3:0-Lauf etwas Luft verschaffen. Rot kam nochmals zum 22:22 (40.), aber Viernheim erhöhte entscheidend auf 28:22 (47.).

TV Brühl – HG Saase 23:24

Dank einer starken Johanna Meyer im Tor und einer treffsicheren Antonia Grössl nahmen die Bergsträßerinnen die Punkte aus Brühl mit. Über die gesamte Dauer konnte sich kein Team mit mehr als zwei Toren absetzen, die Führung wechselte mehrfach. In der Schlussviertelstunde legte stets Saase knapp vor, aber die Entscheidung fiel erst, als Grössl 24 Sekunden vor dem Ende zum 24:22 traf. Mehr als der Anschlusstreffer per Siebenmeter gelang den Gastgeberinnen nicht mehr. me

