HSG landet standesgemäßen Pflichtsieg

Mannheim.Einen standesgemäßen 38:26 (18:13)-Auswärtserfolg feierten die Handballerinnen der HSG Mannheim beim Tabellenvorletzten TSV Rintheim. Dabei reichte den Seckenheimerinnen eine solide, keinesfalls überragende Leistung, um die Partie von Anfang bis Ende zu dominieren.

„Wir haben mit unserer ersten und zweiten Welle die Akzente gesetzt. Ansonsten hatten wir durchaus auch schwächere Phasen, die aber nicht ins Gewicht fielen“, bilanzierte Laura Kettling, die Sportliche Leiterin der HSG, nach dem „völlig unaufgeregten Spiel“.

Besonders die beiden schnellen Außen Carla Wiegand und Nathalie Schützdeller sowie Kreisläuferin Caroline Vreden wurden immer wieder in Szene gesetzt. Dabei kamen auch die direkten Pässe der beiden Torhüterinnen Sarah Kral-Meinhardt und Stella Gudenau kamen mustergültig an. Schon beim 10:4 (15.) war klar, dass das Team von HSG-Trainer Siggi Oetzel in Karlsruhe nichts anbrennen lassen wird.

Der erfahrene Coach monierte zwar in der zweiten Hälfte ein paar Abstimmungsprobleme in der Deckung, wodurch der Außenseiter zu einigen Treffern aus dem Rückraum kam, aber unterm Strich war auch Oetzel mit der gezeigten Leistung zufrieden. Laura Kettling brachte es schließlich auf den Punkt: „Unsere 38 Treffer sind natürlich klasse, aber die 26 Gegentore hätten nicht sein müssen. Unterm Strich war das heute ein Pflichtsieg.“ Am Ende fehlte den Rintheimerinnen dann auch die Kraft, um mit dem temporeichen Spiel der HSG mitzuhalten.

SG Heddesheim – Nußloch 20:29

Eine Hälfte stark, eine schwach – so präsentierten sich die Handballerinnen der SG Heddesheim im Heimspiel gegen den Meisterschaftskandidaten Nußloch. „Mit der Leistung und vor allem auch mit der Einstellung in den ersten 30 Minuten bin ich absolut zufrieden“, meinte SGH-Trainer Torsten Edinger. Und auch nach dem Seitenwechsel sah es bis zum 14.15 (35.) noch nach einem engen Spiel aus. „Leider sind wir dann völlig eingebrochen. Wir waren inkonsequent in der Deckung, besonders im Eins-gegen-Eins-Verhalten, und haben im Angriff zu viele Chancen ausgelassen“, haderte Edinger.

Nußloch nutzte die Schwächen der Gastgeberinnen, setzte sich über 19:16 auf 23:17 (45.) ab und war damit auf der Siegerstraße. „Nußloch hat verdient gewonnen, aber die neun Tore waren am Ende zu deutlich“, bilanzierte Torsten Edinger.

TSVA Viernheim – TV Brühl 25:23

Mit viel Kampfgeist retteten die Südhessinnen den Sieg. Bis zum 22:22 zehn Minuten vor dem Ende stand die Partie auf des Messers Schneide, dann trafen Julia Fischer, Lisa Stein und Lenja Müller zum 25:22. Damit brachte das Team von Trainerin Stefanie Dietrich den Erfolg nach einer insgesamt ausgeglichenen Partie, in der Viernheim meist knapp vorlegte, sich aber nicht entscheidend absetzte, in trockene Tücher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019