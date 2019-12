HSG Mannheim betont ihre Ambitionen

Mannheim.„Wir wollen unseren Lauf fortsetzen und den nächsten Sieg einfahren“, betont Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten HSG Mannheim, vor dem Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen die HG Saase. „Unser Ziel ist und bleibt der Aufstieg und da wollen wir auch das letzte Spiel vor der Winterpause gewinnen“, so der Coach, der gerade in eigener Halle nichts anbrennen lassen will.

Fehlen werden zwar die privat verhinderten Martina Koch und Cora Goldmann, „aber alle anderen sind an Bord. Wir sind gut besetzt und gut vorbereitet“, ist Oetzel überzeugt. Allerdings schätzt er die HG Saase deutlich stärker ein, als zuletzt den TSV Rintheim, bei dem die Seckenheimerinnen sicher mit 38:26 gewannen. „Da haben wir in der Abwehr nicht so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Das muss gegen Saase auf alle Fälle besser werden“, so der erfahrene Trainer, der hingegen mit der Offensivpower seine Spielerinnen zufrieden ist.

Dass die bisherige Serie von acht Siegen aus acht Spielen – die noch zu verhandelnden Punktabzüge wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin außen vor gelassen – zu Nachlässigkeiten oder gar Überheblichkeit führen könnte, befürchtet Oetzel nicht: „Die Spielerinnen sind sehr fokussiert, was natürlich auch daran liegt, dass jeder Gegner erstmal neu ist. Nur Nußloch, das ebenfalls aus der Oberliga runtergekommen ist, war schon bekannt, aber da wusste auch jeder, um was es geht“, so der Coach. „Bislang ist das für mich als Trainer noch kein Problem. Das kann vielleicht in der Rückrunde in den Hinterköpfen sein, wenn man weiß, gegen diesen oder jenen Gegner hat man schon deutlich gewonnen. Aber wenn wir Meister werden wollen, dann sollte uns das nicht passieren“, so Oetzel.

SGH in Rot gefordert

Als „Kopfsache“ bezeichnet Torsten Edinger, Trainer der SG Heddesheim, das Spiel am Sonntagabend (18 Uhr) beim TSV Rot. „Das ist wieder einer der Gegner, gegen den man letzte Runde den Aufstieg verspielt hat. Aber das gilt es wieder auszublenden und unsere Leistung abzurufen“, fordert der Übungsleiter ein Höchstmaß an Konzentration, „zumal ich Rot stärker einschätze, als zuletzt“. Tatsächlich hat sich der TSV auf Rang drei verbessert (12:6 Punkte), während die SGH als Achter (6:12) hinter den eigenen Erwartungen her hinkt. „Wenn wir aber an die gute Leistung aus der ersten Hälfte gegen den Tabellenführer Nußloch anknüpfen können, dann haben wir gute Chancen“, blickt Edinger auf die 20:29-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter zurück, als man zur Pause noch mit 12:13 auf Tuchfühlung war. „Da hat die Mannschaft gezeigt, was sie kann und das muss uns Selbstvertrauen geben.“

Eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe wartet auf den TSV Amicitia Viernheim am Samstag (17.30 Uhr) beim Primus SG Nußloch. „Wenn es uns gelingt, mehr Ruhe in unser Angriffsspiel zu bringen und die Zahl der technischen Fehler zu minimieren, dann sehe ich gute Chancen“, strahlt Trainerin Steffi Dietrich Zuversicht aus.

