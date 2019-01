HSG Mannheim vor Schlüsselspiel

Seckenheim.Einen großen Sprung nach vorn im Klassement der Frauenhandball-Oberliga will morgen die HSG Mannheim machen. Die Mannschaft von Trainer David Pollok fährt als Zwölfter und damit Vorletzter zur HSG Strohgäu (10.), die nur einen Punkt mehr aufweist. Im Idealfall winkt mit einem Sieg sogar der Sprung auf Platz neun.

Mit einer ähnlich couragierten Leistung wie vor zwei Wochen beim 31:18 gegen Bönnigheim haben die Seckenheimerinnen alle Chancen, auch wenn es personell nicht ideal aussieht: Hannah Edelmann ist krank, Carla Wiegand hat sich im Dienstagstraining am Sprunggelenk verletzt und auch Nathalie Schützdeller – zuletzt elfmal erfolgreich – war die vergangenen beiden Wochen krank, so dass ihr Einsatz noch nicht sicher ist. Monja Lorenz muss noch ihre Sperre absitzen. Aber immerhin: Pollok hat alle Rückraumspielerinnen und beide Torhüterinnen an Bord und seine Mannschaft akribisch auf den Gegner vorbereitet, gegen den es im Hinspiel eine ärgerliche 25:29-Niederlage gab. me

