HSG mit frischem Selbstvertrauen

Mannheim.Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt können heute Nachmittag die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim machen: Als Tabellenelfter (17:27 Punkte) müssen sie beim 13. und damit Vorletzten VfL Waiblingen II ran.

Der VfL befindet sich aber wie die Seckenheimerinnen in den vergangenen Wochen im Aufwind. Insofern erwartet HSG-Trainer David Pollok eine enge Partie: „Wir müssen versuchen, das Tempo über 60 Minuten hochzuhalten. Wir haben am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer bewiesen, dass wir das können“, sieht er das jüngste 27:27-Unentschieden gegen Schozach-Bottwartal ebenso als Mutmacher wie den 31:26-Hinspielerfolg gegen Waiblingen. „Jetzt gilt es, diese Leistung zu wiederholen“, so Pollok, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019