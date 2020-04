HSG-Trainer Oetzel sieht viele Fragezeichen

Mannheim.Dieser Aufstieg fühlt sich irgendwie seltsam an. „Natürlich ist die Erleichterung groß, aber viele Fragen bleiben immer noch“, erklärt Siggi Oetzel, Trainer der Handballerinnen der HSG Mannheim, nachdem am Mittwoch der Badische Handball-Verband (BHV) – wie berichtet – seine Abschlusstabellen veröffentlicht hat. Dabei hat der Verband, wie von den Seckenheimerinnen erhofft, die Quotientenregelung angewandt, womit die HSG noch an der SG Nußloch vorbeizog und den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga feiern durfte.

„Damit haben wir über die Liga Klarheit, und auch der Kader bleibt nun beisammen“, erklärt Oetzel. Wäre der Aufstieg verpasst worden, wären einige Spielerinnen abgewandert, hätten dem HSG-Stammverein TSG Seckenheim den Rücken gekehrt. „Insofern war das von Beginn an das erklärte Ziel. Die Mannschaft wollte zeigen, dass der Abstieg ein Ausrutscher war“, so der Coach, der den Spielerinnen großen Respekt zollt: „Ein Aufstieg ist nie leicht. Da muss alles passen. Aber meine Mannschaft hat das hervorragend gelöst.“ Lediglich in Diehlheim am dritten Spieltag hatten sich die Seckenheimerinnen schwergetan. Danach lief es wie am Schnürchen und als Höhepunkt gab es Mitte November einen 30:25-Erfolg beim schärfsten Rivalen und Mitabsteiger aus der Oberliga Nußloch. „Das war eine herausragende Leistung“, lobte Oetzel.

Suche nach Verstärkungen

Im weiteren Verlauf eilte die HSG trotz ihres recht dünnen Kaders von Sieg zu Sieg. Damit konnte auch der Fauxpas vom Saisonstart wettgemacht werden, als man in zwei Partien eine Akteurin mit nicht gültiger Spielberechtigung einsetzte und die Punkte aberkannt wurden. „Uns kam entgegen, dass wir von Verletzungen weitestgehend verschont geblieben sind. Längere Ausfälle wären kaum zu kompensieren gewesen“, gibt Oetzel zu, der deshalb für die kommende Saison in der Oberliga auf der Suche nach Verstärkungen ist: „Ich bin mit Spielerinnen in guten Gesprächen, aber die Corona-Pause macht das nicht leicht. Immerhin herrscht jetzt Klarheit bei der Spielklasse. Jetzt wollen die möglichen Neuzugänge gerne die Mannschaft kennenlernen, was jetzt bei uns genauso wenig geht wie bei allen anderen Vereinen. Da müssen wir jetzt weiter abwarten“, so Oetzel, der auch die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs und sogar den Start der nächsten Runde als große Fragezeichen sieht: „Handball ist eine Kontaktsportart. Da klappt das mit Abstand und Mundschutz nicht. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie und wann es für uns weitergeht.“

Und dann ist da noch ein anderes Thema, das nicht nur Oetzel beschäftigt: „Die Mannschaft hat sich den Aufstieg redlich verdient. Aber jetzt müssen wir wieder durch ganz Baden-Württemberg fahren. Das geht nur mit Sponsoren. Angesichts der Corona-Krise ist das für unseren Stammverein TSG Seckenheim und unsere Unterstützer eine echte Herausforderung“, erklärt der erfahrene Trainer: „Ich hoffe, dass wir weiter auf unsere treuen Sponsoren bauen können und der tolle sportliche Erfolg den Kreis vielleicht noch etwas erweitert.“

