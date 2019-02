HSG tritt auf der Stelle

Mannheim.Nichts zu holen gab es am Sonntag für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim: Im Nordbaden-Duell bei der HSG St. Leon/Reilingen unterlag das Team von Trainer David Pollok klar mit 23:30 (15:18). Damit treten die Seckenheimerinnen mit 12:24 Punkten auf dem elften und damit viertletzten Rang weiter auf der Stelle. Die HSG hat drei Punkte Rückstand auf Platz zehn, den die HSG Strohgäu (15:21) belegt und der nach jetzigem Stand der erste sichere Nichtabstiegsplatz wäre.

In St. Leon gerieten die Mannheimerinnen ab Mitte der ersten Hälfte deutlich in Rückstand (9:16, 24.), schafften es aber, zur Pause wieder auf drei Tore zu verkürzen (15:18). Als Nathalie Schützdeller in der 40. Minute per Strafwurf das 18:20 erzielte, schien die Wende noch möglich, aber ein 4:0-Lauf der Gastgeberinnen zum 24:18 (47.) sorgte für die Entscheidung.

Mannheim schaffte es einfach nicht, den druckvollen Angriff des Tabellensechsten zu stoppen und agierte selbst zu fehlerbehaftet in der Offensive. Hier will Trainer Pollok in dieser Woche in erster Linie ansetzen, ehe am Samstag das richtungsweisende Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, FrischAuf Göppingen, wartet. FrischAuf ist mit 15:21 Zählern noch in Reichweite. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019