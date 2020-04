HSG wartet auf finale Entscheidung

Mannheim.Siggi Oetzel schaut regelmäßig auf die Homepage des Badischen Handball-Verbands (BHV). Der Trainer des Frauen-Badenligisten HSG Mannheim wartet nach wie vor auf die finale Entscheidung, wie die Aufstiegsfrage gelöst wird. „Solange ich keine Tabelle sehe, in der wir oben stehen und es heißt, wir steigen auf, werde ich nicht in Jubel ausbrechen“, stellt der erfahrene Coach klar.

Dabei deutet vieles darauf hin, dass im Bereich des BHV die sogenannte Quotientenregel zum Tragen kommt, bei der die Anzahl der Punkte durch die absolvierten Spiele dividiert wird. Dadurch würden die Seckenheimerinnen doch noch am Tabellenersten SG Nußloch vorbei und in die Oberliga einziehen. „Das ist alles noch nicht beschlossen und letztlich muss das der Verband entscheiden“, so Oetzel. „Und dann ist noch offen, wie Nußloch mit einer solchen Wertung umgehen würde“, ist dem Pfälzer Coach ein Fall aus seinem Heimatverband bekannt, bei dem in ähnlicher Konstellation der zurückgesetzte Verein Einspruch eingelegt hat. Ein Aufstieg der HSG Mannheim und der SG Nußloch scheint allerdings ausgeschlossen, da dann entsprechend auch die Ersten aus Südbaden und Württemberg berücksichtigt werden müssten.

Sorgen wegen neuer Saison

„Das sind alles Planspiele. Wir tun gut daran, abzuwarten. Spätestens zum 30. April will der BHV Abschlusstabellen vorlegen, danach sehen wir weiter“, sieht Oetzel noch viele Fragezeichen. Selbst der Rundenstart im September ist für ihn noch längst nicht sicher: „Wenn man die aktuellen Meldungen anschaut, dann muss man dies schon infrage stellen. Handball ist eine Kontaktsportart. Selbst wenn man die Zuschauer außen vor lässt, ist hier nichts mit Abstandsregeln.“

Vor diesem Hintergrund sind auch die Szenarien mancher Landesverbände zu sehen, vielleicht nur eine einfache Runde zu spielen, die dann später beginnen und eventuell auch mit mehr Mannschaften absolviert werden könnte. „Bis wir alle wissen, wie und wann es weitergeht, wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen“, hofft Oetzel dennoch auf eine baldige Entscheidung hinsichtlich des Oberliga-Aufstiegs. me

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020