Jacobsens Goldtraum wird realer

Hamburg.Die Erleichterung stand Nikolaj Jacobsen (Bild) ins Gesicht geschrieben. Der dänische Handball-Nationaltrainer lachte und scherzte am Spielfeldrand, obwohl dieses denkwürdige WM-Halbfinale noch lief. Doch zwei Minuten vor dem Abpfiff war schon längst alles entschieden. Nach einer absoluten Machtdemonstration und einer Gala von Superstar Mikkel Hansen (12 Tore) gewannen die Skandinavier mit 38:30 (21:15) gegen Titelverteidiger Frankreich. „Wir haben außergewöhnlich gut im Angriff gespielt. Mikkel Hansen hat seine Extraklasse gezeigt“, sagte ein überglücklicher Jacobsen, der in der Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen trainiert.

Frust bei den Franzosen

Beim deutschen Pokalsieger steht auch Mads Mensah Larsen unter Vertrag. Dort kommt er auf der halblinken Position zum Einsatz, in der Nationalmannschaft muss er mangels einer adäquaten Alternative im rechten Rückraum ran. „Das habe ich ja schon häufiger gemacht“, sagte der 27-Jährige: „Mein Vorteil ist, dass ich mit Mikkel Hansen und Rasmus Lauge zwei Leute neben mir habe, die sich momentan in einer bestechenden Form befinden. Das macht es auch für mich einfacher.“

In einem überraschend einseitigen Duell profitierten die Dänen auch von einer nicht vorhandenen Torwartleistung der Franzosen. Cyril Dumoulin und Vincent Gerard kamen zusammen auf eine kümmerliche Parade im ersten Durchgang. Nach dem 13:8 (20.) für Dänemark brachte Frankreichs Trainergespann Didier Dinart/Guillaume Gille den siebten Feldspieler und kassierte mehrere Treffer ins verwaiste eigene Tor. „Ich habe keine Erklärung für das, was da gerade passiert ist“, sagte ein gefrusteter Gille.

Ganz anders war die Stimmung bei Mensah Larsen. Er sprach von der „besten Turnierleistung“ seiner Mannschaft, die bislang all ihre neun Begegnungen bei dieser Weltmeisterschaft gewann, ihren Favoritenstatus eindrucksvoll untermauerte und ins Finale am Sonntag im dänischen Herning einzog. „Es bedeutet uns unglaublich viel, dass wir das geschafft haben“, sagte Mensah Larsen, der mit seinen Kollegen nun den letzten Schritt gehen will. Keine Frage: Die Dänen sind bereit für die Goldmedaille. (Bild: dpa)

