Jünger als Nagelsmann

Berlin.Der neue Handball-Coach der Füchse Berlin ist sogar noch jünger als Julian Nagelsmann bei seinem Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga. Der Hauptstadtclub verpflichtet Jaron Siewert (Bild) als Chef an der Seitenlinie zur kommenden Saison, der gebürtige Berliner wird dann gerade einmal 26 Jahre alt sein. „Mit Jaron schließt sich ein Kreis“, erklärte Manager Bob Hanning die Entscheidung für den jüngsten Trainer der Handball-Bundesliga. „Er hat hier als Jugendspieler angefangen und wird nun Trainer.“

Dass dieser Wechsel irgendwann kommen wird, hatte Hanning schon länger angekündigt. Nun sah der Füchse-Manager die Notwendigkeit zum Handeln. Siewert erhält einen Zweijahresvertrag und löst Velimir Petkovic ab, dessen Vertrag nach dann dreieinhalb Jahren nicht verlängert wird.

„Er ist ein junger ehrgeiziger Trainer. Und ich glaube, dass er uns die nötigen Impulse geben wird“, sagte Hanning. Siewert coacht aktuell den Zweitliga-Spitzenreiter Tusem Essen. „Damit geht für mich als gebürtigem Berliner ein Kindheitstraum in Erfüllung“, erklärte Siewert. „Ich darf nun zu dem Verein, bei dem ich groß geworden bin, nach Hause zurückkehren.“ Siewert trägt die Füchse-DNA in sich, lernte in der Berliner Jugend das Handballspielen und absolvierte hier auch seine ersten und einzigen Profispiele. Siewert spielte als junger Akteur zusammen mit den heutigen Füchse-Stars Paul Drux und Fabian Wiede. dpa

