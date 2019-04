Kantersieg lässt die HSG hoffen

Mannheim.Riesiger Jubel bei der HSG Mannheim: Durch einen 35:20 (14:10)-Erfolg gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim haben die Oberliga-Handballerinnen die Abstiegsränge verlassen und vor allem die Art und Weise, wie das Team von Trainer David Pollok auftrat, lässt für die letzten zwei Spiele darauf hoffen, dass sich die Seckenheimerinnen aus eigener Kraft retten können.

„Das war ein eindeutiges Zeichen im Abstiegskampf“, freute sich Pollok. „Der Schlüssel zum Erfolg war definitiv unsere strukturierte und aggressive 6:0-Deckung. Aber auch mit der Angriffsleistung bin ich sehr zufrieden“, so der Coach, der unter der Woche krankheitsbedingt nicht das Training leiten konnte.

Gestützt auf gute Leistungen der Torhüterinnen Sarah Kral-Meinhardt und Stella Gudenau sowie der Abwehrchefin Cora Goldmann stand die Defensive sicher. Im Angriff war es Nadine Titze, die wieder einen Sahnetag erwischte und mit zehn Treffern maßgeblichen Anteil am Kantersieg hatte.

Furioser Start

Schon der Start der HSG war furios: 3:0 und 7:2 (11.) führte Mannheim und legte fortan meist fünf, sechs Treffer vor. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Heidelsheim zwar auf 14:11, doch die Seckenheimerinnen hatten wieder die passende Antwort parat, erhöhten auf 19:13 (40.) und sorgten bei der ersten Zehn-Tore-Führung elf Minuten vor dem Ende (26:16) für die Entscheidung.

Nach der Partie – es war das letzte Heimspiel der HSG in dieser Runde – – wurden Hannah Edelmann und Anke Schalk verabschiedet. Edelmann zeigte mit neun Treffern noch einmal eine überragende Leistung und auch Anke Schalk drückte der Partie ihren Stempel auf, rackerte in der Deckung und sorgte für einen ganz persönlichen Abschluss: Vier Minuten vor dem Ende sah die frühere Bundesliga-Spielerin nach ihrer dritten Zeitstrafe Rot. Angesichts einer 32:19-Führung nahm sie es aber mit einem Schmunzeln. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019