Keine Rücktritte

Zum Aufgebot für die Tests gegen Serbien am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund gehört auch Finn Lemke von der MT Melsungen. Dessen Nicht- beziehungsweise Nachnominierung für die Europameisterschaft hatte für viel Wirbel gesorgt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018