Klare Ansage für die Vereine

Bergstraße.Die Handball-Saison kommt nicht aus den Startlöchern heraus: Nachdem am vergangenen Wochenende eigentlich die Runde beginnen sollte, hagelte es kurzfristig Absagen. Am Ende wurde nur noch eine Partie – erfolgreich und ohne Probleme – absolviert. Jetzt sorgt der Bezirksspielausschuss unter Federführung des Vorsitzenden Klaus Bernshausen für Klarheit: Am Mittwochabend wurden die Vereine informiert, dass die Runde vorerst bis zum 8. November ausgesetzt wird.

„In dieser Woche hat mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg der letzte im Handballbezirk befindliche Kreis die Schwelle zum roten Inzidenz-Bereich überschritten. Vor diesem Hintergrund haben wir einstimmig entschieden, den Spielbetrieb für Erwachsene und Jugend mit sofortiger Wirkung einzustellen“, so der Lampertheimer Bernshausen. Nicht betroffen davon sind die Ligen auf Landes- und Oberliga-Ebene. So wartet unter anderem der TV Groß-Rohrheim in der Landesliga weiter auf eine klare Entscheidung des Hessischen Handball-Verbands.

Einheitliche Meinung

Unterdessen gibt Bernshausen zu, dass er nicht damit rechnet, dass sich die Situation bis November dermaßen geändert haben wird, dass eine Aufnahme des Spielbetriebs möglich sein wird. „Aus rechtlichen Gründen können wir aber nur über diesen begrenzten Zeitraum entscheiden“, so der Bezirksvorsitzende, der auch die überwältigende Mehrheit der Vereine hinter sich weiß, wie eine kurzfristig anberaumte Umfrage unter den Abteilungsleitern ihm bestätigt hat. Auch die Trainer begrüßen die Entscheidung, den Spielbetrieb auszusetzen, wie sie gegenüber dieser Zeitung betonen. Tobias Führer, Trainer des Frauen-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim und des Männer-A-Ligisten TV Trebur findet es „absolut richtig, aktuell keinen Breitensport im Wettkampf zu betreiben. Meine beiden Mannschaften hätten ohnehin nicht gespielt. Die Angst vor Infektionen und Quarantäne sind größer als die Freude zu spielen.“

Dennis Rybakov, Trainer des Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch sieht es ganz ähnlich: „Ich denke, dass sich durch die extrem steigenden Zahlen die Prioritäten im Leben etwas verschieben: Familie und Gesundheit – und die Sicherungs des Arbeitsplatzes stehen momentan deutlich vor dem Amateursport“, so Rybakov. Der Trainer des Bezirksoberliga-Teams des TV Lampertheim, Achim Schmied, findet die Entscheidung „absolut korrekt“. Er hatte am vergangenen Wochenende seine Mannschaft noch einmal zu einem Training gebeten, „was auch richtig gut war“, so Schmied, aber seitdem hat er die Einheiten ausgesetzt. „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie sich die Infektionslage entwickelt und von Woche zu Woche schauen, ob wir wieder trainieren. Dass die Spiele jetzt ausgesetzt sind, dass ist vollkommen korrekt.“

Hoffnung auf Schnelltests

Der Übungsleiter kann sich zwar einen baldigen Wiedereinstieg „irgendwann im November“ ins Training vorstellen, aber mit einer Aufnahme der Runde rechnet er in diesem Kalenderjahr nicht mehr. „Vielleicht gelingt es ja im Januar“, hofft Schmied, der auch auf eine baldige Verfügbarkeit einfach zu handhabender, kostengünstiger Schnelltests hofft: „Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Wenn jeder am Spielbetrieb teilnehmende einen Test machen würde. Aber bis es so weit ist, geht eindeutig die Gesundheit vor.“ me

