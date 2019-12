Klares Ziel: Bis Weihnachten alle Punkte holen

Mannheim.Nach zwei spielfreien Wochenenden greifen am Samstag die Handballerinnen der HSG Mannheim wieder ins Geschehen der Badenliga ein. Und das Ziel ist klar: Weder jetzt in Rintheim, noch eine Woche später zum Jahresabschluss in eigener Halle gegen die HG Saase sollen Federn gelassen werden. Die Mannschaft von Trainer Siggi Oetzel will ohne Punktverlust in die Winterpause und damit die Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufstieg unterstreichen.

Gerade gegen den TSV Rintheim wäre alles andere als ein sicherer Sieg für die Seckenheimerinnen eine maßlose Enttäuschung. Die Gastgeberinnen haben in dieser Runde noch kein Bein auf den Boden bekommen und belegen mit 1:15 Punkten den Vorletzten Rang.

„Sie sind tatsächlich denkbar schlecht gestartet, wir dürfen sie aber dennoch keinesfalls unterschätzen“, meint die Sportliche Leiterin der HSG, Laura Kettling. Nach den beiden jüngsten Siegen gegen die Meisterschaftskonkurrenten Nußloch und Rot geht es in erster Linie darum, die Spannung hochzuhalten und fokussiert auch gegen einen vermeintlich leichten Gegner zu Werke zu gehen.

Für Mannheim spricht auch, dass der komplette Kader zur Verfügung steht. Beide Torhüterinnen sind an Bord und auch Elena Weiser wird wieder mit dabei sein. „Natürlich sind wir Favorit, aber in der Vergangenheit haben wir uns leider schon einige Male gerade gegen die vermeintlich leichteren Gegner schwer getan. Wir dürfen uns nicht wieder dem Gegner anpassen, sondern müssen unser Spiel durchziehen“, fordert Kettling mit Blick auf die klare Favoritenrolle.

Einspruch noch nicht verhandelt

Nichts Neues gibt es unterdessen bezüglich des Einspruchs der HSG Mannheim gegen den Abzug von vier Punkten wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigen Akteurin. „Da warten wir weiterhin auf eine Info von Seiten des Verbands“, so die Sportliche Leiterin.

Mit großem Interesse blicken die Seckenheimerinnen am Sonntag (15.30 Uhr) zur SG Heddesheim, die die SG Nußloch zu Gast hat und damit den wohl härtesten Rivalen der HSG im Kampf um Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg. Doch Schützenhilfe von Seiten der Heddesheimerinnen käme in der aktuellen Situation überraschend.

„Wir sind etwas außer Tritt“, gibt SGH-Trainer Torsten Edinger unumwunden zu: „Nußloch ist in dieser Partie eindeutig der Favorit, aber wir werden alles versuchen, um der SG das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

Das Wichtigste wird sein, dass die Heddesheimerinnen nicht wieder so viele technische Fehler fabrizieren wie zuletzt bei der bitteren und völlig überraschenden 24:25-Niederlage bei Schlusslicht TV Diehlheim. „Wir haben im Training unsere Hausaufgaben erledigt und wollen den Favoriten mindestens ärgern“, so Edinger zur Ausgangslage.

Während die HG Saase spielfrei ist, will der TSV Amicitia Viernheim am Sonntag (16 Uhr) gegen den TV Brühl nach zuletzt drei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur und sich wieder ein positives Punktekonto verschaffen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019