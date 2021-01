Klartext der Superstars

Mannheim.Hassan Moustafa hatte einen Traum. Und den hielt der Präsident des Handball-Weltverbandes IHF selbst dann noch für erfüllbar, als die Corona-Pandemie bereits seit Monaten den ganzen Globus lahmlegte. Noch im November sprach der Ägypter von „zahlreichen Zuschauern“ bei der Weltmeisterschaft in seiner Heimat, Anfang Dezember war von einer 30-prozentigen Auslastung der Hallen die Rede. Nun wollen die Veranstalter die Arenen bei der WM vom 13. bis zum 31. Januar nur noch mit einer maximalen Zuschauerkapazität von 20 Prozent besetzen. Doch das ist den Stars der Branche immer noch zu viel. Kurzum: Der Widerstand wird lauter. Und zum Leidwesen des IHF-Bosses vereinigen sich die Topspieler.

„Das ist peinlich, dumm“

„Ich finde, das ist absolut peinlich. So wie die Welt gerade aussieht . . . und da wollen sie Zuschauer dabei haben“, sagte der norwegische Ausnahmekönner Sander Sagosen der Nachrichtenagentur NTB. Der Weltverband denke „mehr an die Finanzen als an die Gesundheit der Spieler“, ergänzte der 25-Jährige vom THW Kiel. „Ich denke einfach, man muss erkennen, dass es im Moment mit Publikum zu dumm ist.“

Gar über seinen Turnier-Verzicht hatte zwischenzeitlich der dänische Star Mikkel Hansen nachgedacht. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht eine Absage erwogen hätte“, sagte der dreifache Welt-Handballer vor Weihnachten gegenüber „Jyllands Posten“. Er zweifelte den Sinn einer sogenannten Blase und eines isolierten Lebens im Hotel an, um dann in einer Halle vor Fans zu spielen.

„Ich weiß nicht, ob man das Turnier absagen sollte, aber es sollten jedenfalls keinerlei Zuschauer anwesend sein“, sagte der Rückraummann von Paris Saint-Germain: „In Ländern wie Dänemark, Frankreich und Deutschland, wo die Corona-Pandemie meiner Ansicht nach ernstgenommen wird, haben wir Woche für Woche vor leeren Tribünen gespielt.“ In Ägypten sei das zu seiner Verwunderung anders geplant: „Ich bin nicht der Einzige, der dafür ein wenig Unverständnis hat. Etwas deutet darauf hin, dass man mehr an die Ökonomie als an die Gesundheit der Spieler denkt.“

Gensheimer entspannter

Der 33-Jährige hat zwar mittlerweile seine Teilnahme zugesagt, nach wie vor gibt es aber Bedenken im dänischen Lager, wie Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen gegenüber dem „Ekstra Bladet“ bestätigte. Demnach seien sich die meisten in seinem Team einig, dass die WM ohne Zuschauer stattfinden sollte. „Das liegt aber einfach nicht in unseren Händen“, sagte der frühere Trainer Rhein-Neckar Löwen.

Beim badischen Bundesligisten war er auch der Coach des deutschen Nationalmannschaftskapitäns Uwe Gensheimer, der mit dem Thema Fans indes entspannter umgeht: „Ich glaube nicht, dass auch nur ein Zuschauer nah an uns herankommt.“

