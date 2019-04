Krimi um Klassenerhalt

Mannheim.Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein: Wenn die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim heute um 18 Uhr beim TuS Steißlingen antreten, geht es für die Gastgeberinnen um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft, für die Seckenheimerinnen um Zähler gegen den Abstieg. „Wir sind Außenseiter, aber in dieser Runde haben wir schon einige Male gezeigt, dass wir ein Favoritenschreck sein können“, meint Laura Kettling, die Sportliche Leiterin der HSG.

Die Vorbereitung auf die Partie lief allerdings nicht ideal, da Coach David Pollok die ersten zwei Trainingseinheiten krankheitsbedingt fehlte. Dafür übernahm Caro Vreden die Leitung. Immerhin sollte heute der komplette Kader zur Verfügung stehen, lediglich hinter dem Einsatz von Leah Ziegler die am Dienstag im Training umgeknickt ist, steht noch ein kleines Fragezeichen.

„Ein Sieg wäre Gold wert“, meint Kettling. „Damit könnten wir die Abstiegskontrahenten auf Abstand halten.“ In der Tabelle hat Mannheim als Zehnter (19:29) zwei Punkte Vorsprung auf Nußloch und Bönnigheim (17:29), die die ersten beiden Abstiegsränge einnehmen – aber nur wegen eines mehr absolvierten Spiels. Nach Minuspunkten sind die drei Kontrahenten gleichauf. Damit ist klar: Die Entscheidung über den Klassenerhalt wird wohl erst am letzten Spieltag fallen. „Realistisch betrachtet müssen wir in jedem Spiel punkten. Die Chance dafür ist auf jeden Fall da“, betont Pollok. me

