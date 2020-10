Kritik an Maskenspiel

Hamburg.Der ehemalige Bundesliga-Profi Erwin Feuchtmann hat sich empört über die Maskenpflicht bei einem Spiel der spanischen Handballliga gezeigt. „Dümmer geht es einfach nicht“, sagte er am Dienstag „Sport1“. Der 30-Jährige musste am Wochenende als Spieler von Ademar Leon in der Partie gegen Santander auf Anordnung der Regionalregierung von Kastilien und León eine Maske tragen.

Spieler kurz vor dem Kollabieren?

„Leute, die so etwas entscheiden, das derart an der Realität vorbeigeht, sind einfach nur Idioten.“ In der Partie hatten auch die Schiedsrichter Masken tragen müssen. Einige Spieler seien kurz vor dem Kollabieren gewesen: „Ist ja logisch, wenn du die ganze Zeit deinen eigenen Kohlendioxid einatmest. Das kann nicht gesund sein“, sagte der ehemalige Spieler des TBV Lemgo Lippe und des VfL Gummersbach. Auch Holger Glandorf hält Spiele mit einer Maske für ein Unding: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, darunter Luft zu bekommen“, sagte der ehemalige Nationalspieler und Ex-Profi der SG Flensburg-Handewitt dem NDR.

