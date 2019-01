Kroaten schreiben Beschwerdebrief

Köln.Kroatiens Handballverband hat nach dem 21:22 im entscheidenden WM-Hauptrundenspiel gegen Deutschland einen Beschwerdebrief an den Weltverband geschrieben. Die Kroaten, die auf einen Protest gegen die Wertung verzichteten, listeten mehrere Fehlentscheidungen der dänischen Schiedsrichter Martin Gjeding und Mads Hansen auf. Kroatien hatte durch die Niederlage die Chance auf den Einzug ins WM-Halbfinale eingebüßt. Schon nach dem Spiel hatte Trainer Lino Cervar die Referees heftig kritisiert. Besonders in Rage hatte die Kroaten ein angebliches Stürmerfoul von Igor Karacic gegen Fabian Wiede in der umkämpften Schlussphase beim Stand von 21:20 für Deutschland gebracht. Die Schiedsrichter gaben bereits zu, dass sie in dieser Szene danebenlagen. mast/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019