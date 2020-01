Kühler Kopf gegen heißes Herz

Wien.Die Ansage kam vom Gegner – und war daneben. Kroatiens Teammanager Igor Vori rief in der „Hamburger Morgenpost“ schon einmal den „sportlichen Krieg“ aus. Gewiss steht am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) in der Wiener Stadthalle sehr viel auf dem Spiel, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Hauptrunde auf Kroatien trifft. Der Sieger dieses Duells hat allerbeste Chancen aufs Halbfinale, für die

...