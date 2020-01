Kühn ahnte das Unheil

Wien.Es ist für Julius Kühn (Bild) eine Art Ritual. „Ich gehe vor dem Spiel und in der Pause immer noch kurz auf Toilette. Ich bin meistens der Letzte, der rauskommt“, sagte der Rückraumspieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft, der am Donnerstagabend in der Halbzeitpause der Partie gegen Weißrussland (31:23) eingeschlossen worden war: „Ich hatte immer schon gedacht, irgendwann kommt der Moment, dass ich vom Klo komme, alle weg sind und die Tür ist zu. Genau das ist eingetreten.“

Daraufhin schlug der Melsunger von innen mit aller Kraft gegen die Tür. „Panisch“, wie er selbst sagte. Glücklicherweise saß der Sicherheitsdienst vor der Tür. „Der hat mir dann die rhetorische Frage gestellt, ob ich eingesperrt bin“, berichtete Kühn und lachte. Wenig später hörte er schon jemanden im Flur sprinten: „Dann wusste ich, die Rettung naht.“ mast

