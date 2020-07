Leutershausen nur Oberligist

Mannheim.Es war eine harte Nuss, die die Verantwortlichen im Bereich Spieltechnik zu knacken hatten: Ohne Qualifikationsrunde sollten sie eine möglichst faire Einteilung der Spielklasse in der Handball-A-Jugend hinbekommen. Inzwischen wurden nun aber Nägel mit Köpfen gemacht: Aus der Region hatte der Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen in der Jugend-Bundesliga einen festen Startplatz sicher, die HG Oftersheim/Schwetzingen wurde nach einer Punktewertung über die Vorjahresresultate ebenfalls zugelassen.

In der Baden-Württemberg-Oberliga wird die A-Jugend der SG Leutershausen am Ball sein, die ursprünglich in die Bundesliga wollte, aber mit 146 Punkten zwölf Zähler weniger als Oftersheim/Schwetzingen hatte. Mit einem Festplatz in der Badenliga ist die SG Edingen-Friedrichsfeld dort der einzige Vertreter aus dem Kreis Mannheim. me

