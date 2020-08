Lob, Kritik und Zweifel

Frankfurt.Wohin geht die Reise des Handballs in Corona-Zeiten? Eigentlich hatte der Hessische Handball-Verband (HHV) vor einigen Wochen für klare Verhältnisse gesorgt und einen Rundenstart am 12. September verkündet. Doch nun kam die Kehrtwende. Wegen der steigenden Infektionszahlen und eines Trainingsverbots im Kreis Offenbach hat sich das Präsidium des Verbands einem Wunsch des Arbeitskreises Spieltechnik, der für die Spielplangestaltung zuständig ist, gebeugt und den offiziellen Starttermin auf den 17. Oktober verschoben.

Gleichzeitig wirbt Präsident Gunter Eckart aber im Gespräch mit dieser Redaktion dafür, möglichst viele Spiele schon ab dem 12. September stattfinden zu lassen.

TV Lampertheim will früh spielen

Bei den Teams in der Region wird die Entscheidung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während Achim Schmied, Trainer des Bezirksoberligisten TV Lampertheim, Eckarts Meinung teilt und so früh wie möglich starten möchte, war für Hans-Peter Erlemann, Abteilungsleiter des Landesligisten TV Groß-Rohrheim, schnell klar: „Wir starten zum offiziellen Termin.“ Dabei verweist Erlemann auf die schon zuvor beim TVG herrschende Skepsis zur Durchführung der Saison: „Wir haben immer gesagt, dass wir spielen, wenn die Runde losgeht. Aber wir haben auch unsere Zweifel daran kundgetan. Es erschließt sich uns nicht, dass man eine Handball-Saison unter diesen Bedingungen durchführen kann.“

Für Achim Schmied wäre ein früher Beginn die Chance, „vielleicht zumindest eine halbe Runde durchzuhalten“. Dass eine komplette Saison gespielt werden könnte, daran glaubt der TVL-Trainer nicht mehr: „Es wird zwangsläufig durch die Pandemie Pausen geben. Daher würde ich begrüßen, am 12. September zu starten, um später Luft zu haben. Wir werden über das Land verteilt immer wieder Schließungen haben“, findet Schmied es nicht in Ordnung, wenn man jetzt schon den Start verschiebt.

Damit ist er auf einer Linie mit dem Präsidenten des Landesverbands: „Jetzt schauen wir auf Offenbach, wo wegen der Corona-Zahlen nicht trainiert werden kann. Aber auch der Bezirk Darmstadt war für den späteren Start. Was machen wir denn, wenn im November oder Dezember die Zahlen in Kassel oder Gießen steigen?“, stellt Eckart in den Raum und dann äußert er noch seine ganz persönliche Meinung: „Ich gehe davon aus, dass wir keine komplette Runde spielen können.“

Aufgrund dieser Einschätzung wird in den nächsten Tagen und Wochen noch an den Durchführungsbestimmungen für die nächste Spielzeit gearbeitet: „Wir müssen einige Dinge noch festzurren“, erläutert Eckart und meint damit unter anderem, wie mit Mannschaften umzugehen sein wird, die in Quarantäne sind, oder auch ab welcher Anzahl von Spielen eine Runde gewertet werden kann. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Partien bis zum Ende der Spielzeit am 30. Juni 2021 durchzuführen.“

Coach Führer unentschlossen

Gespalten ist indes Tobias Führer, Trainer des Frauen-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim und des Männer-A-Ligisten TV Trebur, was seine Meinung zur Saison insgesamt und zum verschobenen Start angeht: „Rein sportlich wäre es für Biblis gut, wenn es später losgeht, weil wir im Kader noch ein paar Baustellen haben. Aber letztlich befürchte ich, dass die Situation im Oktober nicht besser sein wird.“

Sowohl in Biblis auch als in Trebur hat Führer Spieler im Kader, die derzeit wegen der steigenden Corona-Zahlen auf Testspiele verzichten. „Und ich habe auch schon von Spielern gehört, die aufgehört haben oder zumindest gesagt haben, dass sie in dieser Saison nicht spielen werden. Es ist keine einfache Situation.“ So will Führer abwarten, wie seine Vereine entscheiden: „Für mich als Trainer ist es zweitrangig. Ich kann Abstand halten, fühle mich recht sicher. Ausbaden müssen das am Ende aber die Spielerinnen und Spieler.“ me

