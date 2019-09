Lob von allen Seiten für Lola

Lampertheim.Die Handballer und ihre Fans in der Region müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen: In der Frauen-Bezirksliga A ist ab dieser Saison die FSG Lola am Ball. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Spielgemeinschaft aus Tvgg Lorsch und TV Lampertheim, die am Samstag (17 Uhr) mit dem Derby gegen den HC VfL Heppenheim in die Runde startet.

„Die Zusammenarbeit hat von Beginn an hervorragend geklappt“, findet Jürgen Held, der mit Florian Gleich das Team coacht. Held ist vonseiten des TVL dabei, Gleich von der Tvgg. Die Spielerinnen sind ebenfalls fast gleichmäßig auf beide Stammvereine verteilt. Doch damit möchte sich Held gar nicht beschäftigen. „Wenn jemand das Team sieht, dann weiß er nicht, ob das jetzt eine Spielerin aus Lampertheim oder aus Lorsch ist. Es gibt auch keine Grüppchenbildung. Die Damen haben sich von Beginn an hervorragend verstanden und das merkt man auch auf dem Spielfeld“, so der erfahrene Trainer.

Klassenleiterin gibt den Tipp

Held arbeitete bereits über zehn Jahre als Trainer im Jugendbereich des TV Lampertheim, war auch lange Jugendleiter. „Dann kam allerdings der Punkt, an dem ich beruflich sehr eingespannt war und das Ganze zu viel wurde“, nahm er eine Auszeit von der Trainer- und Funktionärstätigkeit. Als nun aber die neue Spielgemeinschaft näher rückte und er angesprochen wurde, war Held gleich bereit: „Und ich bereue das nicht. Das ist eine reizvolle Aufgabe, die viel Spaß macht, da alle gut mitziehen.“ Ebenso problemlos läuft die Zusammenarbeit mit dem jungen Florian Gleich. Während sich Held vor allem um Fitness und Athletik kümmert, übernimmt Gleich die taktische Ausbildung. „Wir ergänzen uns sehr gut“, findet Held.

Dass es überhaupt zur FSG Lola kam, war eher einem Zufall geschuldet: Die Tvgg stieg sang- und klanglos aus der Bezirksoberliga ab, die Mannschaft war kurz vor der Abmeldung. „Wir hatten keine spielfähige Mannschaft mehr“, erinnert sich Lorschs Abteilungsleiter Jörg Schwind. Daher suchte er das Gespräch mit Klassenleiterin Jennifer George. „Sie gab mir den Hinweis, ich solle mal auf die Homepage des TV Lampertheim schauen“, so Schwind, „dort würden Spielerinnen für ein Team gesucht. Daraufhin habe ich Tobias Zielonka vom TVL angeschrieben, wir haben uns getroffen – danach ging es ganz schnell“, erzählt er. Die Spielerinnen beider Clubs wurden zu einem gemeinsamen Training eingeladen, um zu sondieren, ob es passt. Während in der Halle trainiert wurde, besprachen Zielonka und Schwind – die sich aus Spielertagen bestens kennen – die Formalitäten.

Wichtiges Signal für Nachwuchs

Trainer Held ist froh, dass nun ein 17er Kader zur Verfügung steht, mit dem man „ganz ausgezeichnet arbeiten kann“. Und er sieht einen Gewinn für beide Stammvereine: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Verein Nachwuchs ausbildet und dieser dann mangels einer Aktivenmannschaft dann wechseln muss oder sogar ganz mit dem Handball aufhört“, erklärt Held. Wohin die Reise der FSG Lola geht, das vermag das Trainerduo noch nicht einzuschätzen. Aber mit einem Platz in der vorderen Hälfte liebäugeln Gleich und Held schon. Allerdings müssen die Damen gegen Heppenheim ohne ihre Trainer auskommen. Gleich liegt nach einer Blinddarm-Operation noch im Krankenhaus, Held ist am Wochenende verreist. „Das ist natürlich ärgerlich, aber ich bin überzeugt, dass die Damen das auch ohne uns sehr gut hinbekommen“, erklärt Held. Auf der Bank wird wohl Yvonne Böbel Platz nehmen. Die Spielerin laboriert an einem Kreuzbandriss. me

