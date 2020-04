Löwen beenden Saison auf Platz fünf - Eulen bleiben erstklassig

Köln/Mannheim.Die Saison 2019/20 ist für die Handballer der Rhein-Neckar Löwen und der Eulen Ludwigshafen vorzeitig beendet. Das haben die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie mit deutlicher Mehrheit beschlossen, gab die Liga bekannt. Für die Löwen bedeutet das vorzeitige Ende der aktuellen Spielzeit Platz fünf in der Tabelle und damit eine Teilnahme an der Euro League in der nächsten Saison. Die Eulen aus Ludwigshafen umgehen mit der Entscheidung dem Abstiegskampf und dürfen auch 2020/21 in der 1. Bundesliga antreten. Sportliche Absteiger wird es also nicht geben. Der Meistertitel geht an die Ostsee an den THW Kiel.

Für Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sei der Saisonabbruch „leider das einzig reelle Szenario.“ Auf der Homepage des Vereins erklärt sie weiter: „Die Entscheidung ist aus sportlicher Sicht höchst bedauerlich.“ Die Löwen hätten lange Zeit einen sportlichen Wettkampf favorisiert, was unter den besonderen Umständen aber nicht möglich gewesen sei. Der Verein stehe dennoch hinter der getroffenen Entscheidung der Liga, „wenngleich wir wissen, dass es eine absolute Notlösung ist“, sagt Kettemann weiter.

Zeitfenster für Saisonfortsetzung zu klein

Liga-Präsident Uwe Schwenker erklärte den Abbruch der Spielzeit in der Pressemitteilung wie folgt: „Natürlich hätten wir unsere Saison liebend gerne zu Ende gespielt. Dafür haben wir alles getan, aber die Corona-Pandemie lässt dies derzeit einfach nicht zu. Ein Wiedereinstieg zu einem noch späteren Zeitpunkt ist nicht mehr machbar, da das Zeitfenster, das uns bis zum 30. Juni bleiben würde, zu klein wäre, um den Spielern auch nur annähernd die Chance zu geben, sich im Trainingsbetrieb auf den harten Wettbewerb vorzubereiten.“

Das Präsidium der Handball-Bundesliga e.V. bewertete die 54. Spielzeit schließlich per Abbruchtabelle. Diese sei laut Mitteilung juristisch geprüft worden. Hierzu erklärt die HBL, dass das Tableau auf Basis einer Quotientenregel erstellt wurde (Pluspunkte am 12. März 2020, dividiert durch Anzahl absolvierter Spiele mit 100 multipliziert und auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Bei gleichem Quotienten entscheidet die Tordifferenz).

Aufstockung der Liga auf 20 Teams

Daraus ergibt sich, dass neben Meister Kiel werden auch die Nordlichter von der SG Flensburg-Handewitt als Zweitplatzierte an der Champions League der nächsten Saison teilnehmen. Als dritter und vierte der Tabelle begleiten der SC Magdeburg und der TSV Hannover-Burgdorf die Löwen in der Euro League. Der HSC 2000 Coburg steigt als Meister der 2. Bundesliga gemeinsam mit TUSEM Essen auf. Zum jetzigen Zeitpunkt würde sich durch obige Saisonbewertung und das Ausbleiben der Absteiger eine Aufstockung der Bundesliga von 18 auf 20 Klubs für die kommende Spielzeit ergeben.