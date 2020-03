Lolas weiter auf Talfahrt

Lampertheim.Die Handballerinnen der FSG Lola schlittern geradewegs in Richtung Bezirksliga B: Auch im Derby gegen den lange Zeit am Tabellenende stehenden TuS Zwingenberg reichte es für die Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch nicht zum erhofften Befreiungsschlag. Mit 22:24 unterlag das Team des Trainer-Duos Florian Gleich und Jürgen Held in eigener Halle und bleibt damit Letzter.

Während die Zwingenbergerinnen aus den letzten sechs Spielen vier Siege holten und sich damit vom letzten auf den drittletzten Rang verbesserten, spricht auch die Tendenz der Lolas nicht gerade für einen erfolgreichen Saisonendspurt: Aus den letzten zehn Spielen holte die FSG nur drei Punkte. „Das ist schon bitter, dass wir jetzt richtig hinten drin hängen“, gibt Gleich zu.

Gegen Zwingenberg lief es in der ersten Hälfte gar nicht schlecht. Die Lolas legten ein 2:0 und 4:2 (9.) vor, führten die meiste Zeit der ersten Hälfte und lagen vor allem nie zurück. Gleichzeitig schafften sie es aber auch nicht, sich Luft zu verschaffen. Zwingenberg kämpfte verbissen um den Anschluss und machte kurz vor der Pause aus dem 11:13 noch ein 13:13-Unentschieden. Als die Gäste unmittelbar nach dem Seitenwechsel sogar mit 14:13 in Führung gingen, war dies ein Wirkungstreffer. Fortan agierte Zwingenberg wesentlich sicherer, während die FSG sich immer mehr Fehler leistete.

Zu viele Ballverluste

Bis auf 14:18 (41.) wuchs der Rückstand an. „Wir leisteten uns immer mehr Ballverluste und scheiterten auch im Abschluss. Dadurch haben wir den Anschluss verloren“, ärgerte sich Gleich. In den letzten zehn Minuten kam Lola zwar noch mehrmals auf zwei Tore heran, aber der Anschlusstreffer, der vielleicht noch einmal neue Kräfte freigesetzt hätte, wollte einfach nicht gelingen.

FSG-Tore: Nadine Gärtner (6), Carola Richter (4), Marie-Christin Hafner (4/1), Lea Burkhardt, Kirstin Seibel, Katrin Grieser (je 2), Lena Biedermann, Sonja Dambier (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020