Magdeburg stoppt Flensburger Serie

Magdeburg.Die Siegesserie der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Der deutsche Meister verlor gestern das Topspiel des 26. Spieltages beim SC Magdeburg mit 23:24 (12:11) und damit erstmals seit über einem Jahr, als es ebenfalls in Magdeburg eine Niederlage gab. Mit 48:2 Punkten führt der Titelverteidiger die Tabelle dennoch weiter vor dem Nordrivalen THW Kiel (46:6) an, der den Tabellenletzten Eulen Ludwigshafen locker mit 37:21 (18:12) schlug.

„Ich freue mich für alle, die heute in die Halle gekommen sind“, jubelte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nach dem Coup. „Wir bleiben jetzt aber auf dem Boden, sehen aber unsere Möglichkeiten.“ In der Tabelle zog sein Team an den Rhein-Neckar Löwen vorbei auf Rang drei. cr

