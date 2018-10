Mannheim. Groß war der Frust in Mannheim, als die SAP Arena im Sommer 2017 überraschenderweise vom Deutschen Handball-Bund (DHB) als Spielort für die WM 2019 in Deutschland und Dänemark unberücksichtigt blieb. Die in die Jahre gekommene Münchner Olympiahalle erhielt den Zuschlag, die Begegnungen einer Vorrundengruppe – aber keine deutschen Spiele – werden dort im Januar ausgetragen.

Mit Blick auf den Kartenvorverkauf sprach Verbandspräsident Andreas Michelmann zuletzt davon, dass München der „schwierigste Standort“ sei. Im Gespräch mit dieser Zeitung macht DHB-Vorstandsboss Mark Schober indes deutlich, dass er „von einem Problem im Zusammenhang mit München nicht reden will“. Der Funktionär legt sich fest: „Wir werden dort ein sehr gutes Bild abgeben.“

Im Schnitt seien 65 Prozent der Tickets für die etwa 12 000 Zuschauer fassende Halle vergriffen. „Es ist eine Herausforderung“, gibt Schober zu: „Aber das wäre es an jedem anderen Standort ohne deutsche Spiele ebenfalls gewesen.“ Auch in der SAP Arena? Der DHB-Vorstandsboss lacht, als er darauf antworten soll und gibt sich diplomatisch. „Mannheim ist ein toller Standort und es wert, dort mal wieder ein Event zu veranstalten. Wir haben ja noch die Heim-EM 2024 vor Augen“, macht er der Quadratestadt Hoffnung, beim nächsten Turnier wieder zum Zug zu kommen.

Doch zunächst einmal gilt der Fokus der WM 2019. 350 000 der 500 000 Karten an den deutschen Spielorten Berlin (deutsche Vorrundengruppe), Köln (bei sportlicher Qualifikation die deutsche Hauptrundengruppe), Hamburg (beide Halbfinalspiele) und München (Vorrunde mit Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Japan und Bahrain) sind bereits vergriffen. Tendenz schnell steigend, was Schober freut.

Mehr als 250 000 Euro Gewinn

„Wir verfolgen bei diesem Turnier drei Ziele. Erstens: Wir wollen sportlichen Erfolg. Zweitens: Wir möchten viele Menschen für Handball begeistern. Drittens: Wir möchten wirtschaftlichen Erfolg“, sagt der Vorstandsboss, der schon jetzt davon ausgeht, dass für den DHB mehr als die ursprünglich angepeilten 250 000 Euro Gewinn übrigbleiben.

In der nächsten Woche werden die Anwurfzeiten der deutschen Begegnungen in Vor- und Hauptrunde fixiert. Die Spieltage stehen bereits fest. „Wir brauchten ja erst einmal einen Fernsehpartner und sind wirklich sehr glücklich über die gefundene Lösung. In den nächsten sechs Jahren werden alle deutschen WM- und EM-Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Denn das bedeutet über einen langen Zeitraum eine große Reichweite“, sagt Schober nicht ohne Stolz.

Keine Angaben kann er allerdings darüber machen, ob und – wenn ja – von wem bei der Heim-WM die Begegnungen ohne Beteiligung der DHB-Auswahl übertragen werden. Infrage kommt beispielsweise der Internetstream von sportdeutschland.tv, in der Vergangenheit sicherte sich diese Rechte auch schon einmal der Spartensender Sport1. „Es ist eine typisch deutsche Diskussion, dass wir nun über die anderen Spiele reden. Wir sollten uns alle freuen, dass wir eine Lösung für unsere Mannschaft gefunden haben“, sagt Schober: „Wenn es einen Markt für eine Übertragung der übrigen Spiele gibt, wird es sicherlich einen Anbieter dafür geben. Aber mit dem Verkaufsprozess hat der DHB nichts zu tun.“