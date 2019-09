Michael Redig – der gefeierte Routinier

Lampertheim.Der Ball zappelte im Netz und die Schlusssirene ertönte: Mit der allerletzten Aktion hat Michael Redig dem TV Lampertheim einen Punktgewinn im Bezirksoberliga-Heimspiel gegen die SKV Mörfelden gesichert. Dass es gerade Redig war, der den finalen Wurf zum 29:29 (12:13) verwandelte, war nur logisch: Der Routinier spielte überragend und traf elf Mal – teils spektakulär. So musste auch sein Trainer Achim Schmied zugeben: „So stark habe ich Michi in den letzten zehn Jahren nicht gesehen. Da waren Würfe dabei, von denen ich gar nicht wusste, dass er sie noch kann“, zollte der Coach seinem Torjäger mit einem Schmunzeln großes Lob.

Zielonka verletzt sich

Dass am Ende „nur“ ein Unentschieden heraussprang, war für Schmied kein Beinbruch. Ganz im Gegenteil: „Dieses Spiel hatte keinen Verlierer verdient“, fand er. Tatsächlich begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Der Aufsteiger, der sich mit höherklassig-erfahrenen Spielern verstärkt hat, verlangte Lampertheim alles ab. Die Spargelstädter ihrerseits beeindruckten mit einer spielerisch wie kämpferisch überragenden Leistung. „Das war Werbung für den Handball“, meinte Schmied und übertrieb damit nicht. Tempo, Kampf, durchaus auch harte Abwehrarbeit, tolle Tore und dann das umkämpfte Finale mit der Punkteteilung – das Spiel begeisterte.

Dabei waren die Voraussetzungen bei den Lamperheimern alles andere als ideal: Nachdem Nico Glanzner und Robert Weiß schon im Vorfeld ebenso passen mussten wie Torhüter Frederik Saul, zog sich Matthias Zielonka in der 20. Minute eine Bänderverletzung zu. „Vor diesem Hintergrund ist dieses Remis wie ein Sieg zu bewerten“, so Schmied.

Der TVL wurde von den körperlich starken Gästen, die einen Rückraum mit Gardemaß stellen und über kraftvolle Kreisläufer verfügen, eiskalt erwischt. Mit 2:6 und 3:7 (13.) lag der Gastgeber hinten, kämpfte sich dann aber – auch gestützt auf den starken Max Griesheimer im Tor – wieder heran. Beim 7:7 war der Ausgleich geschafft und auch nach dem 9:12 blieb Lampertheim dran und ging mit einem 12:13-Rückstand in die Pause. „Zu diesem Zeitpunkt war der knappe Rückstand durchaus etwas schmeichelhaft. Da hatten wir schon auch etwas Glück“, gab Schmied zu und notierte einige vergebene Möglichkeiten sowie technische Fehler, die Mörfelden in die Karten spielten. Zudem gelang es dem TVL nicht, sein Tempospiel aufzuziehen.

Das lief dann in der zweiten Hälfte umso besser. „Man hat gemerkt, dass Mörfelden zu knacken ist, wenn man schnell umschaltet und die erste und zweite Welle konsequent läuft“, so Schmied. Beim 20:17 (41.) führten die Spargelstädter erstmals selbst mit drei Tore, doch nach dem 23:20 (46.) stockte der Spielfluss wieder etwas, die Gäste konterten zur eigenen 24:23-Führung (51.). Danach ging es hin und her: Lampertheim – inzwischen mit Routinier Matthias Hümmer zwischen den Pfosten, der auch gleich zwei Strafwürfe und vier freie Bälle parierte, legte beim 27:26 vor (55.). Beim 28:29 40 Sekunden vor dem Ende war der TVL wieder im Hintertreffen, ehe der Mann des Spiels, Michael Redig, den umjubelten Schlusspunkt setzte.

„Auch wenn es am Ende ein Unentschieden war und kein Sieg: Ich bin mit diesem Spiel absolut zufrieden. Gegen diesen Gegner werden noch viele Mannschaften froh sein, zumindest einen Punkt zu holen“, zollte Schmied dem starken Aufsteiger Respekt. „Mit dem Sieg in Langen vor einer Woche und jetzt diesem Punkt sind wir absolut im Soll. Jetzt wollen wir versuchen, am kommenden Sonntag in Erfelden nachzulegen“, blickt der TVL-Trainer gleich wieder nach vorn.

TVL-Tore: Michael Redig (11), Karb, Eschenauer, Deissler (je 4), König (3), Nieter (3/2). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.09.2019