Mit Nowitzki beim Schuldirektor fing alles an

Erlangen.Den Weg zum Schuldirektor des Röntgen-Gymnasiums in Würzburg traten der mittlerweile zurückgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki und Handball-Torwart Carsten Lichtlein immer und immer wieder an. Zwar gingen die beiden hochtalentierten Sportler nicht in eine Jahrgangsstufe, aber sie hatten stets ein identisches Problem. „Wir mussten immer um Freistellung vom Unterricht bitten, wenn wir für einen Lehrgang mit der Bayern-Auswahl oder der Jugend-Nationalmannschaft nominiert wurden. Das Gute: Unser Schulleiter hat uns jedes Mal gehen lassen. Wirklich jedes Mal“, erinnert sich Lichtlein und erzählt die Geschichte mit einem Hauch von Begeisterung in seiner Stimme, obwohl es vom Rektor auch jedes Mal eine Standpauke gegeben habe.

„Dirk und ich mussten uns immer anhören, dass man mit Sport kein Geld verdienen kann, dass wir auf unsere Noten achten und dass wir zusehen müssen, ein vernünftiges Abitur zu machen. Das sollte man Dirk heute mal erzählen, dass man mit Basketball kein Geld verdienen kann“, lacht der Torwart des Bundesligisten HC Erlangen, der allerdings auch eine ziemlich erfolgreiche Karriere hingelegt hat. Wobei das mit dem „ziemlich erfolgreich“ noch dramatisch untertrieben ist, ganz so, als würde man sagen, Nowitzki habe ganz gut Basketball spielen können.

Als einziger Spieler war Lichtlein an allen drei Titeln der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahrtausend beteiligt, zweimal EM- (2004, 2016) und einmal WM-Gold (2007) stehen in seiner Vita. Hinzu kommen zwei EHF-Pokal-Gewinne mit dem TBV Lemgo (2006, 2010). Nur mit einem großen nationalen Erfolg klappte es nie. „Eine Meisterschaft wäre sicherlich perfekt gewesen“, sagt der 39-Jährige, der dafür aber am Sonntag in der Ligapartie bei GWD Minden eine Bestmarke einstellte. Auf 625 Einsätze im deutschen Oberhaus kam bislang nur Jan Holpert, am Donnerstag nach der Erlangener Begegnung bei der TSV Hannover-Burgdorf wird der Schlussmann sogar der alleinhaltige Rekordhalter sein.

Olympia-Traum platzt dreimal

Er selbst macht sich allerdings nicht sonderlich viel daraus: „Es ist sicherlich schön, dass man in den Geschichtsbüchern steht. Aber mir ist wichtiger, dass ich gesund bin. Und wenn dieses Spiel dann kommt, geht es ja erst einmal um zwei Punkte. Die sind wichtiger als persönliche Bestmarken.“

Diese Bescheidenheit und der Kollektivgedanke sind symptomatisch für einen wie Lichtlein, der sich in seiner Karriere auch in schwierigen Momenten oder nach schweren Enttäuschungen stets als vorbildlicher Teamplayer, als Musterprofi präsentierte. Und so hadert er nicht mit seinem Schicksal, vor den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2016 stets nur der dritte Mann und deshalb trotz größter Anstrengungen und starker Leistungen nie für das Ziel seiner Träume nominiert worden zu sein.

„Mir hat es schon mal wehgetan, wenn ich ihm sagen musste, dass er nicht dabei – vor allem vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking“, sagte Ex-Bundestrainer Heiner Brand einmal über Lichtlein, an dem er stets dessen Loyalität zum Nationalteam schätzte. Aufgeben oder gar eine Beschwerde kam für den Schlussmann nie infrage. „Ich bin froh darum, dass mich meine Eltern so erzogen haben, wie ich bin. Ich bin der Letzte, der Ärger macht oder sich beleidigt zurückzieht“, sagt Lichtlein, der mit seiner tragischen Zuschauerrolle bei den Olympischen Spielen längst seinen Frieden gemacht hat, weil er eine sportliche Enttäuschung immer als Ansporn genommen habe: „Und ich denke schon, dass das ein Erfolgsgeheimnis meiner Karriere ist, aus negativen Erfahrungen Positives zu machen.“

