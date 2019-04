Mit Rückenwind ins Derby

Mannheim.Das letzte Heimspiel der Saison steht heute Abend für die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld an: Um 19 Uhr empfängt das Team von Trainer Marco Dubois den TSV Birkenau, der sich als Tabellendritter noch Hoffnungen auf die Vize-Meisterschaft und damit auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation macht. „Das wird schwer, aber wir wollen uns mit einer guten Leistung von unseren Zuschauern verabschieden und die Punkte holen. Schützenhilfe wird es für Birkenau keine geben“, stellt Dubois klar.

Eine spezielle Vorbereitung auf die Partie konnten die Friedrichsfelder nicht absolvieren. Erst am Donnerstagabend waren sie im Nachholspiel bei der TSG Plankstadt gefordert, gestern gab Dubois seinen Schützlingen trainingsfrei. „Sie sollen sich regenerieren. Was gegen Birkenau zu machen ist, wissen alle“, ist der Coach überzeugt.

Beim 27:27 (13:17)-Remis in Plankstadt lief es für Friedrichsfeld nur phasenweise nach Wunsch: „Wir hatten eine schlechte erste Hälfte. In der Deckung gab es Abstimmungsprobleme, vorn haben wir uns zu viele technische Fehler erlaubt“, resümierte Dubois. Folgerichtig setzte sich der Tabellenvierte auf 10:5 (14.) und 16:10 (26.) ab.

In der Pause fand der TVF-Trainer wohl die richtigen Worte. Sein Team kam wie verwandelt aus der Kabine, verkürzte schnell auf 16:17 (36.) und ging beim 23:22 (47.) erstmals in Führung. Nach dem 27:26 durch Peter Embach hatte Friedrichsfeld die besseren Karten und den vermeintlich letzten Angriff. Doch der finale Pass fand nicht sein Ziel, landete in den Händen von Plankstadts Nicolas Großhans, der mit seinem zehnten Treffer vier Sekunden vor Schluss das 27:27-Remis markierte. „Nach dem Verlauf ist es ein Punktverlust für uns“, ärgerte sich Dubois. „Aber auf die Leistung aus der zweiten Hälfte können wir auf jeden Fall für das Birkenau-Spiel aufbauen.“

TVF: Schemenauer, Kolander – Hindenberger, Trifanovs (1), Schubert (5), Rüffer, Doppler (2), Schweizer, Veith (2), Haltern, Eberlein (5), Embach (6), Schlupp (2), Seitz (4/1).

Gute Stimmung, wenig Personal

Die Saison endet für den TSV Amicitia Viernheim, wie sie begonnen hat: mit argen personellen Problemen. „Das nimmt schon dramatische Züge an“, meint Trainer Frank Herbert vor dem letzten Heimspiel heute (19.30 Uhr) gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach zwei Siegen eigentlich gut, aber wir müssen jetzt die komplette Abwehr- und Angriffsstrategie ändern“, so Herbert, der dadurch sein Team gegen den Tabellendrittletzten sogar in der Außenseiterposition sieht.

Die Linkshänder Tobias Seel und Sven Helbig fehlen den Südhessen weiter, dazu fallen Julius Herbert (Muskelfaserriss in der Wade) und Philipp Oswald (Innenbandverletzung) aus. „Das ist sehr ärgerlich, zumal beide zuletzt hervorragend in der Abwehr harmonierten“, hat Herbert nur noch zwei gelernte Rückraumspieler zur Verfügung. me

